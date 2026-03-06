Artikeln i korthet Under pandemin skickades gravida arbetstagare inom avlopp i Orust kommun hem av säkerhets skäl vilket ledde till graviditetspenning istället för full lön.

Hösten 2021 var kollegorna Julia Benktander och Emma Berglin gravida. I graviditetsvecka 20 skickades de hem från sina jobb som drifttekniker inom avlopp i Orust kommun, ett beslut som gällde på grund av coronaviruset.

Hösten 2021 var kollegorna Julia Benktander och Emma Berglin gravida. I graviditetsvecka 20 skickades de hem från sina jobb som drifttekniker inom avlopp i Orust kommun, ett beslut som gällde på grund av coronaviruset.

– Jag hade önskat att jobba men man ville inte ta några risker för barnet. I vårt yrke är det ju svårt att jobba hemifrån, annars hade vi väl gjort det, säger Julia Benktander.

– Det var så vi skulle göra så det var inte mycket att ifrågasätta då, säger Emma Berglin.

Graviditetspenning i stället för lön

De fick graviditetspenning vilket motsvarade knappt 80 procent av deras lön. Nu flera år senare har de fått tillbaka drygt 30 000 kronor vardera efter skatt.

– Det var en rolig överraskning, säger de.

Gunilla Hansson på Kommunal Orust råkade höra att fackförbundet Sveriges Lärare drev ett ärende om diskriminering, gällande att gravida skickades hem från jobbet under pandemin.

– Jag hörde av mig till vår ombudsman och frågade: är inte detta något för oss?

Diskriminering enligt domstolen

Arbetsdomstolen bedömde att lärarna blivit diskriminerade. Efter central förhandling mellan Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona, ska även Kommunals medlemmar som skickades hem under pandemin nu få ersättning för det de förlorade i lön. Dessutom tillkommer ränta och skadestånd.

På Orust har medlemmarna fått mellan 32 000 och 37 000 kronor efter skatt. Hittills har de 18 medlemmar som omfattas: drifttekniker, undersköterskor, barnskötare, vårdbiträden och lokalvårdare.

– Dels har vi haft ett fantastiskt samarbete med arbetsgivaren Orust kommun, dels har vi på Kommunal varit på tårna och pratat mycket om detta. Vi har varit i framkant här på Orust för många vet inte ens om detta och en del kommuner möter motstånd hos arbetsgivaren, säger Gunilla Hansson.

Gunilla Hansson, Kommunal Orust.

Var det fel att skicka hem gravida under pandemin?

– Nej, det kan man inte säga, men alla ville inte gå hem i vecka 20. De fick inte jobba så de skulle ha blivit arbetsbefriade med full lön.

Vad ska ni göra med pengarna?

– Det blir ett tillskott i semesterkassan, säger Emma Berglin.

– Det finns alltid hål att stoppa pengarna i, säger Julia Benktander.