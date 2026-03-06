Artikeln i korthet På Hedlunda Industri i Lycksele, där Emma Eriksson arbetar, är det ofta konflikter mellan företaget och facket GS om utbildningar och rätt till information. Det har lett till flera fackliga tvister varav två nu ligger i Arbetsdomstolen.

Emma Eriksson, som är den fjärde ordföranden för fackklubben på fyra år, blev uppsagd trots att facket anser att hon är oumbärlig för verksamheten och att hon ska undantas från turordningen. Detta har lett till att facket nu stämmer arbetsgivaren och kräver en ogiltigförklaring av uppsägningen.

En bra dag på jobbet spottar limfogspressen ur sig 450 lamellskivor till Ikeasängar. I hörlurarna hinner maskinoperatören Emma Eriksson sju kapitel Harry Potter – på japanska.

Men långt ifrån alla dagar är bra på Hedlunda Industri i Lycksele. De förtroendevalda i GS fackklubb har kämpat länge för sina rättigheter: få gå på utbildning, få del av information.

– Mycket bråk för småsaker, sammanfattar Emma Eriksson.

Fackliga har tröttnat

En tvist om övertid ligger sedan förra året i Arbetsdomstolen. Branschorganisationen TMF och facket GS har gemensamt försökt mäkla fred. Med tveksamt resultat.

– På pappret utmålar de sig som tillmötesgående, men verkligheten är inte lika färgglad.

En efter en har fackets förtroendevalda tröttnat. Emma Eriksson är klubbens fjärde ordförande på lika många år.

Viktig för verksamheten

I januari i år uppstod arbetsbrist och fyra anställda skulle sägas upp. Emma Eriksson stod långt ner på laslistan. GS krävde med stöd av Förtroendemannalagen (FML) att klubbens ordförande skulle undantas från turordningen. Hon är viktig för den fackliga verksamheten, menar GS.

– Om jag slutar finns det ingen som kan hålla upp den gröna trollstaven, säger hon själv med bildspråk lånat från ljudboken i lurarna.

Trots detta sade arbetsgivaren upp henne. I april upphör anställningen.

LAGSKYDD FÖR FACKLIGA När nya lagen om anställningsskydd (las) kom 2022 ändrades också Förtroendemannalagen (FML). Facket kan få rätt i domstol att en uppsägning av en fackligt förtroendevald ska förklaras ogiltig, men arbetsgivaren kan strunta i det och i stället betala skadestånd. På samma sätt kan arbetsgivaren strunta i fackets tolkningsföreträde i frågan om vilken förtroendevald som har rätt att undantas från turordningen vid uppsägning. Läs mer

Tolkningsföreträde

Facket kan i sådana fall begära tolkningsföreträde, det vill säga att fackets uppfattning ska gälla tills tvisten är avgjord. Men efter en lagändring 2022 är fackets vapen kanske inte lika skarpt.

När en uppsägning ogiltigförklaras består inte längre anställningen under tvisten utan upphör när uppsägningstiden gått ut. Lagändringen innebär att en arbetsgivare kan strunta i fackets tolkningsföreträde enligt FML. Den fackliga företrädaren tvingas då trots allt att sluta.

Ologiskt, tycker Anne Alfredsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

– Tolkningsföreträdet gäller bara om facket och företaget är överens. Då betyder det ju ingenting.

Visserligen kan arbetsgivaren tvingas betala skadestånd, men det är en klen tröst om en facklig nyckelperson har tvingats bort, menar Anne Alfredsson. Hon anser att lagen borde ändras så att fackets tolkningsföreträde återupprättas.

”På pappret utmålar de sig som tillmötesgående, men verkligheten är inte lika färgglad”, säger Emma Eriksson.

Kräver 450 000 kronor

Facket har dock en annan möjlighet att med hjälp av Arbetsdomstolen rädda kvar klubbens ordförande. När GS nu för andra gången på drygt ett år stämmer Hedlunda kräver de att uppsägningen ska förklaras ogiltig och att arbetsgivaren ska betala 450 000 kronor i skadestånd.

Men också att domstolen ska fatta ett tillfälligt beslut att Emma Eriksson ska få ha sin anställning kvar tills tvisten är avgjord. Anne Alfredsson har gott hopp om att få rätt i AD.

– Det är facket som avgör vem som är viktig för facket, säger hon.

Emma Eriksson känner starkt stöd och ett växande hopp.

– Förut såg jag bara ett svagt sken i mörkret. Nu är det en ficklampa.

Fabrikschefen på Hedlunda och chefsjuristen på branschorganisationen TMF avstår från att kommentera ärendet under pågående process.