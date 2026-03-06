Arbetaren stod och monterade väggar samtidigt som en kran på bygget påbörjade ett lyft några meter bort.

Byggkranen lyfte en tung metallkorg fylld med ställningsdelar – men mitt i lyftet fastnade korgen i en byggställning. Det fick en ställningsspira, en lång stång på ställningen, att lossna och falla mot marken.

Arbetaren stod på marken, 15 meter under ställningen, och fick stången i huvudet.

Mannen blev svårt skadad, och fick bland annat en hjärnblödning. Efter olyckan var han sjukskriven i fem månader.

Tre olika bolag inblandade

Olyckan skedde på ett bygge av bostäder i Boden i februari 2024, där flera olika företag jobbade parallellt. Ett bolag monterade väggar, ett annat körde kran och ett tredje tog hand om ställningarna.

Efter utredning av händelsen slår åklagaren Stig Andersson fast att alla tre inblandade bolag brustit i sina skyldigheter vid olyckan – men på olika sätt:

– Hade något av bolagen gjort rätt hade olyckan inte hänt, säger han.

Hundratusentals kronor i böter

Vid arbetsplatsolyckor på byggen är det vanligtvis ett övergripande bolag som får bära ansvaret när anställda skadas. Men i det här fallet anser åklagaren att alla tre haft en avgörande roll.

– Jag kan inte säga att någon var mer ansvarig än någon annan. Alla hade möjlighet att förhindra olyckan.

Därför bedöms alla tre bolagen vara ansvariga för arbetsmiljöbrott.

Bolaget som hade samordningsansvar på bygget kritiseras för att inte ha organiserat arbetet på rätt sätt – vilket gjorde att flera personer jobbade samtidigt i riskområdet.

Ett annat pekas ut för att inte ha spärrat av området där deras material lyftes.

Och det tredje, som styrde kranen, får kritik för att inte ha gjort en ordentlig riskbedömning före lyftet.

Alla tre bolag får nu betala 200 000 kronor var i företagsbot för arbetsmiljöbrott.