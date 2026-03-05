Artikeln i korthet Regeringen föreslår en ”skattebroms” där kommuner och regioner som höjer skatten får betala en straffavgift, medan de som sänker skatten kan belönas med ett statligt bidrag.

Flera fackförbund ifrågasätter utredningens och menar att kommunerna är i behov av mer personal och större resurser. Regeringens förslag kan därför slå hårt mot välfärden.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård menar att det är ”demokratiskt tveksamt” av regeringen att blanda sig i kommuners skattepolitik. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den som vill höja skatten framöver ska behöva tänka en extra gång om det är värt det.

För snart kan en kommun eller region som gör det få betala en straffavgift – motsvarande 25 procent av de ökade intäkter som skattehöjningen ger. Det föreslår en utredning som regeringen beställt.

Ministern: Slår mot hushållen

Regeringen tycker att skatterna höjts för mycket runt om i landet de senaste åren, och vill därför införa en slags ”skattebroms” i systemet för att förhindra ytterligare höjningar.

Sedan år 2000 har den genomsnittliga kommunala skattenivån gått från knappt 30,5 procent till nära 32,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

”När skatterna ständigt ökar riskerar det att drabba hushållsekonomin, utan att kvaliteten på kommunernas och regionernas tjänster upplevs förbättras i samma utsträckning”, säger civilminister Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande.

Fackens varning

Men förslaget sågas hårt av flera fackförbund med medlemmar som jobbar i välfärden.

I ett gemensamt uttalande varnar Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR för att det nya systemet kommer att ”slå mot välfärden”.

”Den utgår från att kommunalskatterna är för höga utan att redovisa vilken välfärd som ska finansieras och utifrån det beräkna vilka skattenivåer som är rimliga. Hela ingången i utredningen är att välfärdssektorn generellt är ineffektiv, vilket det inte finns något belägg för”, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård i en kommentar till Arbetet.

Vill låta kommuner bestämma själva

Enligt henne behöver välfärdens personal mer resurser, inte mindre.

”Bemanningen behöver öka och arbetsmiljön förbättras. Vi vill se satsningar som faktiskt gör skillnad för alla våra hårt arbetande medlemmar. Nedmonteringen av välfärden måste stoppas”, säger Malin Ragnegård.

Hon vänder sig också emot själva metoden, att staten ska straffa kommuner och regioner som höjer skatten. Ett system hon kallar ”demokratiskt tveksamt”.

”Om väljarna i en kommun väljer att prioritera välfärden så kan det inte vara statens roll att försöka överpröva det här genom att tvinga på kommunen en straffavgift”, säger hon.

Bidrag för sänkt skatt ska locka

Beslutar en kommun eller region att de trots ”skattebromsen” ska höja skatten, så måste de också motivera varför, enligt förslaget.

För de som däremot gör tvärtom, och sänker skatten, väntar en belöning – i form av ett bidrag från staten.

Utredningen föreslår att systemet börjar gälla från den 1 juni 2027.