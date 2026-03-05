Varför utvisas de som har jobb? Podden Kneget förklarar migrationspolitiken
Städaren Jonathan Perez är en av dem som ska utvisas från Sverige trots att de har arbete och försörjer sig själva. Men varför är det så många som får lämna landet just nu? Vad betyder egentligen spårbyte och vem får arbeta här? Kneget ger dig allt du behöver veta för att förstå debatten.
I podden gästar vår reporter Kajsa Klepke och berättar allt om var Migrationspolitiken är på väg och vad vi kan vänta oss framöver.
Kajsa berättar också om städaren Jonathan och hans familj som utvisas för han tjänar några tusenlappar för lite.
Även flera andra arbetare berättar om känslan av att inte längre få vara kvar trots familj, jobb och att de är en del av samhället.
Kneget produceras av LO Mediehus och avsnittet har gjorts av Pernilla Josefsson. Ansvarig utgivare är Susanne Hultström.