I podden gästar vår reporter Kajsa Klepke och berättar allt om var Migrationspolitiken är på väg och vad vi kan vänta oss framöver.

Kajsa berättar också om städaren Jonathan och hans familj som utvisas för han tjänar några tusenlappar för lite.

Även flera andra arbetare berättar om känslan av att inte längre få vara kvar trots familj, jobb och att de är en del av samhället.

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

Kneget produceras av LO Mediehus och avsnittet har gjorts av Pernilla Josefsson. Ansvarig utgivare är Susanne Hultström.