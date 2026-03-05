 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Varför utvisas de som har jobb? Podden Kneget förklarar migrations­politiken

Städaren Jonathan Perez är en av dem som ska utvisas från Sverige trots att de har arbete och försörjer sig själva. Men varför är det så många som får lämna landet just nu? Vad betyder egentligen spårbyte och vem får arbeta här? Kneget ger dig allt du behöver veta för att förstå debatten.

Kneget
Delad bild på två personer i arbete: en moppar en trappa medan den andra hanterar kablar i ett tekniskt utrymme.

(Bilderna i montaget är tagna i andra sammanhang) Foto: Shutterstock/TT/Filip Erlind

I podden gästar vår reporter Kajsa Klepke och berättar allt om var Migrationspolitiken är på väg och vad vi kan vänta oss framöver.

Kajsa berättar också om städaren Jonathan och hans familj som utvisas för han tjänar några tusenlappar för lite.

Även flera andra arbetare berättar om känslan av att inte längre få vara kvar trots familj, jobb och att de är en del av samhället.

Ljud från Spotify

Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy.

Källa: open.spotify.com

Kneget produceras av LO Mediehus och avsnittet har gjorts av Pernilla Josefsson. Ansvarig utgivare är Susanne Hultström.

Mer om Höjda lönekravet