Artikeln i korthet Under de senaste åren har det skett många förändringar inom migrationspolitiken, inklusive ett lönekrav som infördes 2023 och borttagandet av möjligheten till spårbyte, vilket har lett till att över 650 personer utvisats.

Vittnesmål från äldreboenden, särskilt i norra Sverige, pekar på svårigheter att rekrytera personal, och många kommunalt anställda utvisas trots att de är utbildade och behövs inom äldreomsorgen.

Kommunals ordförande, Malin Ragnegård, menar att problemet inte är brist på personal utan snarare brist på bra löner och arbetsvillkor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Under de senaste åren har förändringarna inom migrationspolitiken varit många. På en pressträff i januari flaggade migrationsminister Johan Forsell för att förändringarna på området kommer att bli ännu fler fram till höstens val.

Två av de stora förändringarna som redan skett är att ett lönekrav infördes 2023 och att möjligheten till spårbyte togs bort förra året.

Det senare har bland annat lett till utvisning av över 650 personer. Det vanliga är att de inte fått förlänga sina arbetstillstånd eftersom de först har sökt asyl.

Från många äldreboenden i framför allt glesbygd och i norra Sverige kommer vittnesmål om att det är svårt att hitta personal till väldfärdsyrken.

Sunne är en av kommunerna där utbildad personal som arbetar inom äldreomsorgen utvisas trots att det är svårt att klara bemanningen.

Brist på bra löner och villkor

– Här har vi betalat skolgång och utbildning för människor och sen ska vi kasta ut dem. Det är samhällsekonomiskt korkat verkligen. Det är omänskligt med det individuella lidandet, men det är också så otroligt dumt, säger Malin Ragnegård, Kommunals ordförande.

För att få arbetstillstånd i Sverige krävs i dag en lön på minst 29 680 kronor. Att många kommunalare utvisats beror ofta på att lönerna i deras branscher ligger lägre. Malin Ragnegård menar att de låga lönerna är ett problem inte bara när det gäller arbetstillstånd.

– Det är inte personalbrist. Det är brist på bra löner, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Och det är där som arbetsgivarna, inte bara i de här fallen, men för alla behöver göra stora förbättringar.

”Stort misslyckande”

Med rätt förutsättningar på arbetsmarknaden menar hon att arbetskraftsinvandring från länder utanför EU inte borde behövas.

– Det är ett stort misslyckande i så fall, säger hon.

Samtidigt är hon tydlig med att skärpt lagstiftning på migrationsområdet inte borde kunna gälla retroaktivt.

– Det kan ju inte handla om de som redan har ett liv här, i arbete och studier. Om man vill skapa ordning då får man göra det framåt. Och i så fall ha bra övergångsregler eller göra någonting så det här inte drabbar dem som har gjort allt rätt.