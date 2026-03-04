Länge var det mystiskt vad som egentligen försiggick på sjukhuset.

Under flera år kom det återkommande larm från äldre patienter om att de blivit av med smycken och andra värdesaker efter att de legat inne på akuten, något Arbetet skrivit om tidigare.

Nu har en undersköterska på sjukhuset, en kvinna i 50-årsåldern, pekats ut som skyldig.

Prylar för över en miljon

Tingsrätten dömer henne för tre fall av grova stölder av smycken, som tagits från gamla och sjuka patienter på sjukhusets akutmottagning mellan 2020 och 2025.

Stölderna bedöms vara grova eftersom hon stulit från patienter som varit i en särskilt utsatt situation – alla var över 80 år gamla och sköra på grund av sjukdom.

Tingsrättens ordförande Louise Conradi beskriver kvinnans brottslighet som ”hänsynslös” och ”systematisk” i ett uttalande från domstolen.

Utöver stölderna har kvinnan vid över 100 tillfällen sålt vidare och pantsatt smycken och andra prylar till ett värde över en miljon kronor.

Behövde pengar till beroende

Undersköterskan själv erkänner delar av brotten. Hon påpekar att hon under flera år haft ett spelberoende, och behövt sälja vidare saker som hon har stulit för att ha råd med spelandet.

Enligt kvinnan har dock de flesta föremålen som sålts varit hennes egna som hon har fått i arv eller gåva.

Kvinnan önskade få slippa fängelse och i stället få skyddstillsyn, så att hon kunde gå i behandling för sitt spelberoende.

Men den planen tycker inte tingsrätten är tillräckligt sträng för att ersätta ett fängelsestraff, med tanke på hur allvarliga brotten varit.

Domstolen dömer därför kvinnan till två år i fängelse för grov stöld och grovt häleri.