Artikeln i korthet Konkurrens om kompetent personal höjer lönerna för skötare i Region Blekinge. I fjol ökade medellönerna mest i landet.

Lönerna ökar också eftersom Kommunal hela året förhandlar upp låga löner. Regionen har också satsat extra på undersköterskor och skötare.

Lönerna ökar också eftersom Kommunal hela året förhandlar upp låga löner. Regionen har också satsat extra på undersköterskor och skötare.

Ökningen av psykisk ohälsa i samhället och risken att utsättas för hot och våld i jobbet tror Johan Palmgren gör att skötare med rätt kunskaper värderas högre.

Samtidigt är det konkurrens om personal enligt fackförbundet Kommunal.

– Det är inte lätt att hitta de som har kompetens och en personlighet som gör att de är lämpliga att jobba i vår verksamhet. Därför blir de anställda på bättre löner, säger Johan Palmgren.

Patienter med våldskapital

I sitt arbete på psykakuten och den psykiatrisk intensivvårdsavdelningen i Karlskrona möter Johan Palmgren patienter med stort våldskapital.

Det för hans tankar till ambulanssjukvårdaren i Hälsningsland som i höstas mördades av en psykiskt sjuk patient.

– De riskerna hanterar vi varje dag. Häromdagen kom en patient med polisens insatsstyrka. Det vi har är vår kunskap, våra vita kläder och överfallslarm, säger han.

Kompetens värderas

Johan Palmgren är Kommunals arbetsplatsombud och sitter med vid anställningsintervjuer. Hans bild är att kompetens värderas högre idag.

Därför är det möjligt att höja lönen med flera tusen kronor som nyanställd skötare i Region Blekinge.

Johan Palmgren är själv ett exempel, när han börjare i psykiatrin fick han upp lönen med 2 500 kronor och har i dag 33 350 kronor.

Vanligt är att de som tar ett nytt jobb i regionen får löner på över 30 000 konor. Skälet är att regionen vill ha löner som konkurrerar med kommunernas.

Därmed ökade medellönerna för skötarna i Blekinge med 4,1 procent i fjol, det kan jämföras med rikssnittet för regionerna som ligger på 2,7.

Medellönen för ligger nu på 32 442 kronor, det är drygt 1 400 kronor över rikssnittet på 31 025 kronor.

Så tjänar skötarna i och kring Blekinge

Kommunal agerar

Men det finns fler förklaringar till att lönerna ökar.

Regionen satsade i fjol i snitt 250 kronor extra på att höja lönerna för undersköterskor och skötare.

Ett annat skäl är att Kommunal i Region Blekinge löpande förhandlar upp de löner som ligger lågt.

Som arbetsplatsombud agerar Johan Palmgren om någon ligger på till exempel 26 000 – 27 000 kronor trots lång erfarenhet. Det kan gälla både nyanställda och de som snart ska gå i pension.

Höjs med flera tusen

I de förhandlingarna kan arbetsgivaren skjuta till extra pengar utöver de årliga löneökningarna i Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det handlar om tusenlappar, det är betydelsefullt och trycker upp lönerna, säger Johan Palmgren.

Som arbetsplatsombud sitter han också med vid lönesamtal om en medlem vill det.

Vad ska man tänka på vid lönesamtalet?

– Själva samtalet är som en liten förhandling, jag brukar likna det vid att köpa en bil. Du måste vara tuff och argumentera, visa på vad du gör och är bra på, säger Johan Palmgren.

Kommunals tips till lönesamtalet: Förbered dig: Skriv ner vad du gjort det senaste året. Sades något på medarbetar-/utvecklingssamtalet som du vill lyftas fram?

En individuell utvecklingsplan ska ha mål som visar vad du ska göra får att få en högre lön. Använd den som underlag i lönesamtalet.

Visa på vad du gör, vilka ansvarsområden du har, lyft fram dokumentation, ta upp vad du är bra på. Visa på om du gjort något extra, till exempel engagerat dig i förbättringsarbete.

Lyft fram utbildningar du gått eller om du lärt dig nya saker i arbetet.

Tänk igenom vad du vill lyfta fram, öva med en kollega.

Be arbetsplatsombudet följa med om det känns bättre.

Lyssna på chefens förklaring om du inte får högre lön. Kräv att få veta vad du ska göra för att få högre lön. Be att få en handlingsplan på papper.

Se till att du inte missgynnas om du varit sjukskriven eller föräldraledig.