Vad som väntar det iranska folket efter Israels och USA:s bombningar återstår att se. Men redan nu finns det stora vinnare på kriget.

Vi har till exempel Magamyman.

Magamyman är användare på prognosmarknaden Polymarket och strax innan Israel började bomba Tehran satsade han stora pengar på att Ali Khamenei strax skulle förlora makten.

Ayatollan dog, händelsevis. Vinsten: 553 000 dollar. Grattis Magamyman!

Sen har vi förstås de olje- och gasbolag vars aktier nu rusar i höjden när varuflödena kapats och vanligt folk gör sig beredda på både stigande energipriser och stigande inflation.

Köper politisk makt

Det här är världen vi lever i.

En egoistisk värld där de som bestämmer låter oskyldiga lemlästas, som medvetet förstör möjligheterna att leva på jorden och låter de superrika få så mycket pengar att de kan köpa politisk makt och låter makthavarna få så mycket politisk makt att de kan roffa åt sig hur mycket pengar som helst.

Och vad får vanligt folk ägna sig åt? Försöka få vardagslivet att gå ihop.

Vi tar en titt på Sverige.

Vi kallar det frihet

Det är tredjehandshyror, hyresköer och bosparande. Det är telefonköer, vårdval, skolval. Ansökningar och kompletteringar. Oro för barnen, oro för föräldrarna.

Välj pension. Välj förskola. Välj elbolag. Välj vårdcentral. Jaga arbetspass, pussla med jobbschemat. Jämför, byt, läs det finstilta, administrera ditt liv.

För att låna en formulering från den radikale skribenten Bhaskar Sunkara: Människor är antingen kapitalismens elitidrottare eller de funktionärer som ser till att tävlingarna över huvud taget kan hållas.

Det känns som ensamhet, maktlöshet och främlingskap, men vi kallar det för frihet.

Går det att tänka sig att livet kan vara något mer än det här?

Amanda Schulman och Hannah Widell är två som står bakom Magdalena Andersson. Här i ett inlägg inför valet 2022.

Allt fler är vänster

I veckan kunde Dagens Nyheter berätta om en ny mätning från Ipsos som visar att det är allt färre svenskar som beskriver sig som varande liberaler.

Den ideologi som gett oss denna underbara värld tappar alltså anhängare.

Och partiet som tagit sitt namn efter denna ideologi har nu färre liberala väljare än antiliberala Sverigedemokraterna.

Samtidigt är det fler och fler svenskar som kallar sig för socialister. En tredjedel av väljarna – 34 procent – ser sig själva som socialister och sedan valet 2022 har andelen vuxit.

Det är den klart vanligaste etiketten bland väljarna.

Andra siffror visar att det är allt fler svenskar som placerar sig till vänster på den politiska skalan.

Vad beror det på? Har folk blivit som tokiga i Karl Marx?

Då är du socialist

Nja. Kanske är det så enkelt som att insikten spirar – både här och där – att livet är bättre utan roffarmentalitet, rekordarbetslöshet, skenande fattigdom, grotesk rikedom, ökande klyftor, sjunkande skolresultat, usla trygghetssystem, otrygga jobb och tåg som inte går i tid.

Den där insikten behöver man inte läsa sig till.

Om man inser att vi lever i ett jävla tjuvsamhälle och om man kan tänka sig att göra något åt det ihop med andra, ja då är man socialist.