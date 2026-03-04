I Ikeas fabrik i Hultsfred exponeras anställda för ämnen som kan skada luftvägarna och orsaka astma.

Arbetsmiljöverket genomförde i december 2025 en inspektion av Ikea Industry i Hultsfred som producerar PAX garderober. Vid inspektionen upptäcktes förhöjda nivåer av kemikalierna formaldehyd, isocyanater och trädamm i fabrikens lokaler.

– Att utsättas för de här ämnena kan påverka andningsvägarna negativt, säger Fredrik Tingstedt inspektör på Arbetsmiljöverket.

Kan orsaka cancer

Det har även rapporterats fall av yrkesrelaterad astma bland personalen.

Enligt Karolinska institutet är ämnet formaldehyd allergiframkallande och irriterar andningsvägar, ögon och kan även orsaka cancer. Även isocyanater kan ge andningsbesvär och astmaliknande symptom.

– Andningsskydd är den åtgärden som ska vidtas som sista utväg när inga andra åtgärden är tillräckliga. Andra åtgärder ska vidtas för att minska halterna så långt som möjligt, säger Fredrik Tingstedt.

Arbetet har varit i kontakt med Ikea som bekräftar att arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion där brister konstaterades i riskbedömningen av tre kemiska ämnen och anpassning av andningsskydd.

Två explosioner på samma fabrik

Ikea betonar att man ser allvarligt på myndighetens iakttagelser och uppger att företaget har påbörjat åtgärder.

Under våren 2025 inträffade två explosioner på fabriken med drygt en veckas mellanrum. Redan hösten 2024 hade fanriken fått betala 150 000 kronor i böter efter att ha brutit mot sitt miljötillstånd, genom att överskrida de tillåtna nivåerna av formaldehydutsläpp.

Arbetsmiljöverket kommer i vår att följa upp om kraven uppfyllts. Nya mätningar ska genomföras efter att åtgärderna är på plats, för att kontrollera att halterna har sänkts.