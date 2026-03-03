Timbro: ”Kortare arbetstid är fel lösning”

SLUTREPLIK: Först och främst vill jag försäkra Andrea Leal att jag har genomgått svensk skola. Jag har full förståelse att det är stressigt med all oreda, det påverkade inte minst mina egna studieresultat.

Det är dock en annan diskussion. Vad jag talar om i mitt debattinlägg är hur ska vi utnyttja att vi blir mer produktiva och rikare. Det är en högst individuell fråga.

Kortare arbetstid slår fel

Somliga har en preferens för mer fritid, och för andra är högre inkomst viktigare. Att tvinga samtliga att göra samma val – kortare arbetstid – slår fel.

Vi talar också om enorma belopp. LO uppskattar att en sänkning av arbetstiden till 35 timmar skulle kosta 200 miljarder kronor om året. Svenskt Näringsliv beräknar kostnaden till 500 miljarder.

En minskad sjukfrånvaro kan omöjligen kompensera för detta, och om stora barngrupper är ett problem idag kommer sänkt arbetstid för samtliga lärare och barnskötare inte göra dem mindre.

Be S sänka arbetstiden där de styr, LO

Om mindre arbete ändå hade varit en lösning, skulle LO kunna vända sig till sin politiska gren, Socialdemokraterna, som helt frivilligt hade kunnat sänka arbetstiden i många kommuner där de styr.

Leal kommenterar även mitt användande av ordet pamp. Det är knappast ett förminskande av den fackliga demokratin att kalla de högsta hönsen för pampar.

Den svenska modellen bygger på en centraliserad och toppstyrd fackföreningsrörelse med mycket lite medlemsinflytande. Det är tveksamt om majoriteten av LO:s medlemmar vet vem LO:s ordförande är.

LO:s ledning ointresserade av medlemmarna

Ledningen visar dessutom sitt ointresse för medlemmarna genom att stödja S – trots att majoriteten av LO:s medlemmar röstar på andra partier – i senaste valet med uppskattningsvis 90 miljoner kronor.

Dessutom får man inte inneha förtroendeuppdrag i LO om man har förtroendeuppdrag i medlemmarnas näst vanligaste parti, Sverigedemokraterna. Det är ett pampigt beteende.

Att lösa skolans arbetsmiljöproblem genom en nationell sänkning av arbetstiden är ett uppenbart missriktat förslag. Det är troligen betydligt rimligare att fokusera på förbättrad arbetsmiljö och förenkla variation i arbetstiderna.