Artikeln i korthet Elektronikföretaget Power har börjat stapla tre vitvaror på varandra för transport, vilket medför manuell hantering av tunga varor och risk för belastningsskador enligt Arbetsmiljöverket. En incident inträffade där en tvättmaskin föll på en anställd, men utan allvarliga skador.

Skyddsombudet Norbert Mayer har anmält Power till Arbetsmiljöverket då företaget sa att sådana lyft är enskilda undantag, men inspektioner visar att detta sker regelbundet. Power ställs inför krav att bedöma riskerna, med hot om 200 000 kronor i böter om förändringar inte sker. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Elektronikföretaget Power har sedan 2024 ändrat sina rutiner för lossning av vitvaror från lastbilar till butikerna. Nu staplas tre vitvaror, till exempel diskmaskiner, på varandra i lastbilen.

Det kräver att anställda hanterar de tunga varorna manuellt. Enligt Arbetsmiljöverket finns risk för belastnings- och fallskador eller att vitvaror på 40-80 kilo rasar över anställda.

Tvättmaskin föll på anställd

– Och det har ju hänt dessutom. Vi hade ett tillbud där en tvättmaskin rasade på en medarbetare, säger Norbert Mayer, skyddsombud på arbetsplatsen.

Just i det här fallet skadades inte personen allvarligt. Men en tvättmaskin väger omkring 80 kilo, enligt Mayer.

Han har tagit upp riskerna med arbetsmomentet sedan 2024 och tillslut anmälde han Power i Kristianstad till Arbetsmiljöverket. Han vill att företaget bedömer riskerna av lossningen, framför allt när man ska ta ner vitvaran som ligger högst upp.

Lämnade felaktiga uppgifter

I sina svar till Arbetsmiljöverket har företaget sagt att det inte ska förekomma lyft på den nivån förutom undantagsvis.

Men när Arbetsmiljöverkets inspektörer är på plats blir de, enligt handlingarna, vittne till lossning med tre vitvaror staplade på höjden. Anställda berättar också för inspektörerna att det inte är ett undantag utan händer varje vecka, oftast på tisdagar.

I beslutet om vite på 200 000 kronor riktar Arbetsmiljöverket skarp kritik mot företaget för att ha lämnat ”flera inkorrekta och oförenliga uppgifter” kring arbetsmomenten.

– Vi konstaterar att det blivit ett onödigt långdraget ärende och vi förväntar oss att man lämnar rätt uppgifter till oss i vår tillsyn, det är grundläggande. I grund och botten handlar det om att arbetstagarna inte ska utsättas för risker i arbetet, säger Mathias Götegård, inspektör på myndigheten.

Powerbutik i Stockholm.

200 000 kronor i böter

Arbetsmiljöverket kräver att Power bedömer riskerna kring lossningen med hjälp av en expert innan den 31 mars. Annars väntar 200 000 kronor i böter om arbetet med manuell hantering på den högsta nivån fortsätter.

– Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt beteende. Att de vet om att det här är ett riskfyllt arbetsmoment, och så kämpar de ändå med näbbar och klor för att undvika att riskbedöma det. Och så säger de dessutom att de har upphört med arbetsmomentet bara för att skaka av sig Arbetsmiljöverket, säger Norbert Mayer.

Han driver som skyddsombud för arbetsplatsen ärendet till Arbetsmiljöverket men jobbar nu inte kvar på Power.

Power: Tar kraven på allvar

Silje Ensrud, nordisk PR- och kommunikationschef på Power, skriver i ett svar till Arbetet att de tar Arbetsmiljöverkets bedömningar på största allvar och att de har som mål att uppfylla alla krav myndigheten ställer.

– Vi arbetar nu målmedvetet med att säkerställa att våra rutiner för lossning av vitvaror fullt ut följer Arbetsmiljöverkets beslut och de krav som ställs. Det innebär att vi ser över arbetssätt, säkerhetsrutiner och användningen av hjälpmedel, samt tydliggör ansvar och arbetsmoment i processen.

De nya rutinerna ska gälla i alla varuhus.

Nekar till att medvetet lämnat felaktig information

Hon säger att Power inte delar Arbetsmiljöverkets bild av att företaget lämnat ”flera inkorrekta och oförenliga uppgifter” kring de riskfyllda arbetsmomenten.

– Vi delar inte bilden av att vi medvetet skulle ha lämnat oriktiga uppgifter. Det har aldrig varit vår avsikt. Om det funnits brister i underlaget beror det på att vi inte haft hela bilden från början, och vi har då kompletterat med den information som efterfrågats.