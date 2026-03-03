 Gå till innehållet
Stångades av tjur – man allvarligt skadad

En man i 50-årsåldern stångades av en tjur på en gård i Mönsterås. Polisen utreder olyckan som arbetsmiljöbrott.

Nyheter
En karta som visar Ålem, Sverige, är placerad ovanpå en bild av en gul och grön ambulans med texten "AMBULANS".

Olyckan inträffade vid 13-tiden på tisdagen på en gård söder om Ålem i Mönsterås kommun. Mannen blev allvarligt skadad och fördes med ambulans till Länssjukhuset i Kalmar. Sjukhuset skriver att han nu är inlagd på IVA. Polisen skriver att de dokumenterat olycksplatsen och pratat med vittnen.

Händelsen kommer att utredas som misstänkt arbetsmiljöbrott.

Anni Alm, reporter
