Stångades av tjur – man allvarligt skadad
En man i 50-årsåldern stångades av en tjur på en gård i Mönsterås. Polisen utreder olyckan som arbetsmiljöbrott.
Olyckan inträffade vid 13-tiden på tisdagen på en gård söder om Ålem i Mönsterås kommun. Mannen blev allvarligt skadad och fördes med ambulans till Länssjukhuset i Kalmar. Sjukhuset skriver att han nu är inlagd på IVA. Polisen skriver att de dokumenterat olycksplatsen och pratat med vittnen.
Händelsen kommer att utredas som misstänkt arbetsmiljöbrott.