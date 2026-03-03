”Sluta osynliggöra dem som får skolan att fungera!”

I skolan finns yrkesgrupper som varje dag bär verksamheten. De ser konflikterna på rasten, oron i korridoren, ensamheten i matsalen och glädjen i fritidsrummet.

De skapar trygghet, stabilitet och relationer – förutsättningar för att undervisningen ska fungera. Ändå syns de nästan aldrig.

Vi lämnas utanför

När Stockholms stad nu efterlyser nomineringar till ”Årets lärare och lärarlag” för tolfte året i rad är det ännu ett exempel på hur Kommunals yrkesgrupper lämnas utanför.

Var finns årets barnskötare, elevassistent, kock, vaktmästare, fritidsledare, lokalvårdare och köksbiträde? Var finns de som håller ihop skoldagen när ingen annan gör det?

Det här är inte en enskild miss. Det är ett mönster – och det syns tydligt i utbildningsnämndens verksamhetsplan.

Till exempel:

Lärare nämns 39 gånger. Barnskötare 2 gånger. Det säger något om vilka yrkesgrupper som anses viktiga att synliggöra.

Speciallärarbristen beskrivs utförligt – men elevassistenter nämns inte alls. Detta trots att utbildade elevassistenter är avgörande i anpassad grundskola.

Förvaltningen vill samarbeta med externa aktörer för att stärka vuxenledda aktiviteter. Samtidigt nämns inte barnskötare och fritidsledare – de som redan finns i verksamheten och varje dag skapar trygghet och meningsfull fritid.

Förbättringsarbete definieras som undervisningsorganisation. Flexibla grupper och flerlärarsystem lyfts fram – men inte det sociala och relationsskapande arbete som barnskötare, elevassistenter och fritidsledare utför.

En fungerande skolgång beskrivs som en viktig skyddsfaktor. Men de yrkesgrupper som möter eleverna i korridoren, matsalen, på rasten, morgon och eftermiddag nämns inte – trots att det är där tryggheten byggs.

Nu nominerar vi själva

Det här handlar inte bara om ord i ett dokument. Det handlar om vilka yrkesgrupper som räknas.

När ingen annan ber oss att nominera – då gör vi det själva. Kommunal sektion Skola-Service har därför samlat in nomineringar från våra lokala arbetsplatsombud.

Vi lyfter fram excellenta kollegor inom alla skolyrken – barnskötare, elevassistenter, fritidsledare, kockar, vaktmästare, lokalvårdare och köksbiträden – utifrån kriterier som tar avstamp i förvaltningens egna lönekriterier.

Dessa nomineringar och vårt krav på erkännande har nu överlämnats till Utbildningsförvaltningens direktörer.

Vi som får vardagen att fungera

Det är medarbetare som varje dag gör ett ovärderligt arbete för elevernas välmående och skolans funktion. De som ser, stöttar, lyfter och håller ihop. De får inte rubriker, men de får alltid vardagen att fungera.

Våra krav till Utbildningsförvaltningen är enkla. Inför utmärkelser för Kommunals skolyrken och synliggör de yrkesgrupperna som bär skolan.

Det är dags att Stockholms skolor slutar osynliggöra sina vardagsbärare. Det är dags att se hela skolan – inte bara klassrummet.

Lena Svanberg ordförande Kommunal sektion Skola-service Björn Boström Team Utbildningsförvaltningen Johan Welén Team Utbildningsförvaltningen Mats Hägglund Team Utbildningsförvaltningen Marie Norlander Team Utbildningsförvaltningen Izabelle Öhrn Johansson Team Utbildningsförvaltningen Sara Velasquez Castro Team Utbildningsförvaltningen Sebastian From Team Utbildningsförvaltningen Yamina Harki Team Utbildningsförvaltningen