Artikeln i korthet Jimmy Åsberg började sin karriär som operatör på en kemifabrik men bytte snart till att jobba som elektriker efter att han klarat ett elsäkerhetsprov.

När fabriken stängde, anställdes han av Eiab, nu Eitech, efter att en dom i Arbetsdomstolen möjliggjorde återanställning genom bemanning.

Under sin tid som resande elektriker blev Jimmy fackligt aktiv och deltog i en strejk med Elektrikerförbundet år 2003 för att förbättra arbetsvillkoren.

Han hade klarat elprogrammet men första jobbet var som operatör på en kemifabrik i Sundsvall.

Efter några år behövdes det dock en elektriker på fabriken och Jimmy fick avlägga ett elsäkerhetsprov som han klarade.

1998 sade fabriken upp 100 av 163 anställda.

De som fick stanna var främst tjänstemän. Fabriken hyrde istället in samma anställda av ett annat företag: Eiab, dagens Eitech, där de uppsagda elektrikerna fått nya jobb.

– Anledningen till att de kunde göra så här var på grund av en dom i Arbetsdomstolen. Abu Garcia, som tillverkade fiskerullar, hade sagt upp sina anställda, och sedan tagit in dem som bemanningsanställda. Domstolen gav företaget rätt.

Konsum i Ånge

Som anställd på Eiab gick Jimmy med i Elektrikerförbundet.

Samtidigt jobbade han som resemontör, efter att han tröttnat på att åka till kemifabriken.

– Det var inte alls samma goda stämning som tidigare där, säger han.

Jimmy tröttnade på att ligga ute på jobb, han ville hem till familjen. Så han bytte firma. Det gick bra i ett halvår.

Sedan skickades han iväg på ytterligare ett traktamentsjobb. Då för att byta ut all el på Konsum i Ånge.

2003 varslade Elektrikerförbundet om strejk med syftet att få bort pressade byggtider. Det var stressigt, men även farligt för elektrikerna när arbetet på byggena skulle gå allt snabbare.

450 elektriker togs ut i strejk

Men dåvarande Installatörsföretagen tog hjälp av Svenskt näringsliv som vände sig till LO. LO i sin tur diskuterade med Elektrikerna, och varslet drogs tillbaka.

I stället skulle hela LO driva arbetsmiljöfrågan under 2004 års avtalsrörelse. Det ledde till konflikt på Elektrikernas område.

450 elektriker gick ut i strejk på 34 olika arbetsplatser, varav Konsum i Ånge var ett.

Där Jimmy Åsberg arbetade som resemontör. Strejken pågick i 20 dagar. Då enades parterna om ett nytt avtal. Ett avtal där arbetsmiljölagen är inskriven i avtalet.

– Det är den kollektiva styrkan. Det är så vi kan förbättra arbetsvillkoren, säger Jimmy Åsberg i dag, 22 år senare.

Första ärendet som ombudsman

Någon plan på att bli ombudsman hade han inte vid den där tiden. Men han hade hela tiden haft ett fackligt engagemang.

Skyddsombud, klubbordförande, ackordsansvarig, ledamot i avdelningsstyrelsen, och ledamot i förhandlingsdelegationen på installationsavtalet.

En av ombudsmännen i området skulle gå i pension 2008, och han föreslog att Jimmy skulle gå aspirantutbildningen till ombudsman så han skulle kunna ta över när tiden var inne.

Ett par år innan antogs så Jimmy till utbildningen, och då föll det sig så att Elektrikernas ombudsman i Gävle valdes till kommunalråd i staden. Jimmy fick vikariatet och familjen flyttade till Gävle.

Hans allra första ärende som ombudsman gällde felaktig anställning av lärlingar. Företaget Nea hade provanställt två lärlingar, något som inte var förenligt med avtalet.

– Prövotid var enligt avtal, men då gäller det endast de första 720 timmarna, och då ska lokala ELY göra en bedömning av lärlingens förutsättningar för att klara jobbet. Det här handlade om provanställning, berättar Jimmy.

Ärendet slutade med att företaget fick betala skadestånd för felaktig anställning.

Ombudsman på förbundskontoret

Familjen stannade i Gävle i tre år, då skulle en ny regionchef i norr skulle anställas. Jimmy sökte och fick till slut jobbet.

Där stannade han i sex år. Då söktes en ombudsman till förbundskontoret. Även detta jobb gick till Jimmy Åsberg, och nu hade döttrarna flyttat hemifrån och Jimmy och hans fru kikade på boende i Stockholm.

Men så blev en av döttrarna gravid, ensamstående.

Planerna på att bosätta sig i Stockholm ställdes in. I stället veckopendlade Jimmy mellan Sundsvall och Stockholm. Det höll i tre år. Då blev en ombudsmannatjänst i Sundsvall ledig.

– Nu är jag tillbaka, och jag tycker det är så roligt att jobba ute och träffa medlemmar. Jag vill inte sitta på kontor.

I dag har Jimmy Åsberg arbetsområde Västernorrland och Hälsingland, han har även ansvaret för Kraftverksavtalet i regionen.

Jimmy Åsberg Ålder: 55 Familj: fru och två döttrar, elva katter Bor: hus i Njurunda, utanför Sundsvall Fritid: Katter! Men även fiske och träning. Följer konceptet 16 weeks of hell. Därför blev jag elektriker: Läste elprogrammet på gymnasiet. ”Jag hade inte en aning vad det var jag valde. Men min kompis valde el. Och jag tyckte det lät intressant, så jag sökte samma.” Läs mer