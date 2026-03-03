 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Den historiska bilden: Domen som gav företagen rätt att säga upp – och sen hyra in

November 2002. Sportfiske-företaget Abu Garcia och IF Metall möts i Arbetsdomstolen i ett avgörande ärende. Är det rätt att säga upp personal, och sedan hyra in bemanningsanställda?

Nyheter
Fem män står i ett rum med trägolv, en snidad panel och hängande lampor. I bakgrunden finns ett konferensbord och stolar.

Abu Garcia i Svängsta och Metall möttes i arbetsdomstolen. Året innan ville Abu Garcia säga upp 18 anställda som sedan skulle hyras in till sina egna jobb via ett bemanningsföretag. Facket sade stopp och krävde att de skulle tillsvidareanställas. Det gick inte företaget med på. När alla anställda vägrade valde Abu att hyra in annan personal från bemanningsföretaget. Bilden: fr.v. fackliga representanter Krister Johansson och Yngve Isacsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bakgrunden till målet i Arbetsdomstolen är att Abu Garcia varslat 18 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist, men därefter vill hyra in arbetskraft via bemanningsföretag, bland andra några av de varslade. Facket lägger veto mot inhyrningen, och drar det hela till domstol.

I domstolen vinner arbetsgivarna. Enligt AD har företaget rätt att hyra in personal vid arbetstoppar.

Facket reglerade hålen

Efter Abu Garcia-domen reglerade Elektrikerförbundet det man uppfattade som hål i lagen om anställningsskydd. Detta genom Bilaga 17 i installationsavtalet.

Är fack och arbetsgivare oense om inhyrningen går det i sista hand till en skiljenämnd som består av representanter från båda parter samt en opartisk ordförande.

”En vidtagen inhyrning som enligt skiljenämndens beslut kan anses kränka företrädesrätten till återanställning utgör kollektivavtalsbrott”.

Om Elektrikerförbundet så begär ska i så fall skadestånd utges.

Bemanningsföretag olagliga till 1993

Uthyrning av personal, som bemanningsföretag, var olagligt i Sverige mellan 1935 och 1993. Sedan dess har bemanningsbranschen växt något enormt.

Under 2024 var omsättningen i branschen 90 miljarder kronor, och hade 111 000 anställda enligt branschorganisationen Kompetensföretagen.

Fem vuxna med ytterkläder går tillsammans inomhus under valvade tak, en kvinna går först och ler, de andra följer efter.

Bakre linjen: fackliga representanter Yngve Isacsson, Ingvar Gustavsson och Krister Johansson. Främre raden: vittnena Agneta Håkansson och Tord Svensson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Porträtt på Anna Norling.
Anna Norling, chefredaktör & ansv. utgivare Tidningen Elektrikern