Bakgrunden till målet i Arbetsdomstolen är att Abu Garcia varslat 18 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist, men därefter vill hyra in arbetskraft via bemanningsföretag, bland andra några av de varslade. Facket lägger veto mot inhyrningen, och drar det hela till domstol.

I domstolen vinner arbetsgivarna. Enligt AD har företaget rätt att hyra in personal vid arbetstoppar.

Facket reglerade hålen

Efter Abu Garcia-domen reglerade Elektrikerförbundet det man uppfattade som hål i lagen om anställningsskydd. Detta genom Bilaga 17 i installationsavtalet.

Är fack och arbetsgivare oense om inhyrningen går det i sista hand till en skiljenämnd som består av representanter från båda parter samt en opartisk ordförande.

”En vidtagen inhyrning som enligt skiljenämndens beslut kan anses kränka företrädesrätten till återanställning utgör kollektivavtalsbrott”.

Om Elektrikerförbundet så begär ska i så fall skadestånd utges.

Bemanningsföretag olagliga till 1993

Uthyrning av personal, som bemanningsföretag, var olagligt i Sverige mellan 1935 och 1993. Sedan dess har bemanningsbranschen växt något enormt.

Under 2024 var omsättningen i branschen 90 miljarder kronor, och hade 111 000 anställda enligt branschorganisationen Kompetensföretagen.