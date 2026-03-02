Artikeln i korthet Åsele marknad är årets största händelse och lockar tusentals besökare. Men hemtjänsten har svårt att bemanna de fyra dagarna i juli.

Efter att facket Kommunals arbetsplatsombud agerat har politikerna infört storhelgstillägg under marknadsdagarna. Därmed får vårdpersonalen 130,70 kronor extra per timme.

Målet är att öka antalet semestervikarier och locka ordinarie personal att ta extrapass.

Marknaden kallas för ”Norrlands största folkfest” och har anor från 1600-talet.

Tredje helgen i juli lockar tusentals besökare. Men i hemtjänsten är det extra svårt att få personal just de dagarna.

– Marknaden är en verklig folkfest, sommarens höjdpunkt och är absolut i paritet med jul, nyår och påsk. Det är till den helgen man kommer hem. Folk har husen fulla och det står husvagnar på allas tomter. Ja, man vill umgås, säger Annelie Persson Grahn.

Hemtjänsten agerade

Precis som på jul och nyår borde det därför vara storhelgstillägg till vårdpersonal som jobbar under Åsele marknad.

Det tycker Annelie Persson Grahn som också är arbetsplatsombud för fackförbundet Kommunal.

Tillsammans med andra arbetsplatsombud i hemtjänsten skickade hon en skrivelse till politikerna.

– Vi har pratat om det länge, tillägget har funnits tidigare. Marknaden var en lokal storhelg fram till för 13 år sedan, då försvann tillägget. Nu skrev vi att det är svårrekryterat.

Hoppas på att fler tar extrapass

Nu har kommunfullmäktige beslutat att vårdpersonalen ska få storhelgstillägg under marknadsdagarna i år. Alltså 130,70 kronor extra per timme.

– Det känns jätteroligt. Min önskan är inte bara att det ska locka fler semestervikarier, jag önskar också att det ska motivera fler ordinarie att ta extrapass. Det ska bli roligt att se hur det slår. Sedan är det ju kul att vi har en extra storhelg i Åsele.

Kommer fler semestervikarier jobba under marknaden i år?

– Ja, jag hoppas det. Det är ju svårt att få tag i vikarier till vård och omsorg i hela landet. Generellt är det kris. Och vikarierna kan välja när de jobbar och inte.

Gör storhelgstillägget att fler tar extrapass?

– Ja, det kan vara motiverande. Det är nästan ännu bättre om vi får fler ordinarie att ta på sig någon halvdag eller så under den helgen. Det är så mycket hemvändare, anhöriga som vill veta hur året har varit för föräldrarna. Det är många frågor att svara på och det är många rullstolar som ska ut.

Kommer du jobba själv på marknadshelgen?

– Jag hoppas det. Jag är ledig den helgen, så om det behövs tar jag ett extrapass.