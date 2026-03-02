Så var 2026 års representantskap

Avdelning 1

Mötet hölls i Solna Folkets Hus och samlade totalt 54 deltagare från 27 olika företag runt om i avdelningen. Gäster var Claes Thim, ombudsman på El-ettan, och Eleonore Eriksson, kanslichef på förbundet. Alexander Pettersson, Seko Stockholm, var ordförande för mötet.

Alla deltagare under El-ettans representantskap.

Under mötet behandlades totalt 13 motioner. Bland besluten fanns bland annat framtagandet av avdelning 1:s nya fana, som kommer att invigas i samband med första maj i år.

El-ettans nya avdelningsstyrelse: Bakre raden från vänster: Sarah Bensige, ordförande, Kaj Karlberg, suppleant, Denise Gartz, ledamot, Håkan Alehav, ledamot. Främre raden från vänster: Karol Silberstein, ledamot, Rasmus Madsen, ledamot. Saknas på bilden: Peter Sax, suppleant.

Avdelning 2

Mötet hölls i Göteborg och samlade totalt 39 deltagare, varav 33 röstberättigade.

Inbjuden gäst var Jesper Ekström som höll i workshop om organisering. Därutöver hölls grupparbeten om avdelningens verksamhet.

Den nya styrelsen ser ut som följer: nyvald ordförande är Johanna Stiig, Emma Allén Holm och Mikael Elander är ledamöter, Jimmy Karlsson och Tomas Dirsén är suppleanter.

Avdelning 2:s nya ordförande: Johanna Stiig.

Avdelning 5

Avdelning 8

Mötet ägde rum i Helsingborg, 59 personer deltog. Inbjuden gäst var riksdagsledamoten Niklas Karlsson (S). Många diskussioner ägde rum under mötets workshop om organisering, därutöver sång för födelsedagsbarnet Roger Persson (avd 18).

Styrelsen består nu av: Ordförande Luigi Semerda Rodriguez, ledamöter Anders Nilsson, Joel Olsson, Patrick Mendoza, Joel Olsson, Joakim Persson samt suppleanterna Peter Enesten och Niklas Fröjd.

Avdelning 10

Mötet ägde rum i Trollhättan och hade 60 deltagare, varav 51 röstberättigade. Presidiet bestod av gäster från Seko och If Metall. Totalt 27 motioner behandlades, varav de allra flesta handlade om medlemsavgiften, som man tyckte var för hög.

Styrelsen består nu av: Daniel Lundblad, ordförande, Daniel Johansson och Marcus Ström, samt Jonas Krantz, suppleant.

Avdelning 15

Mötet ägde rum i Sundsvalls Folkets hus. 54 personer deltog under mötet varav 46 röstberättigade. Frågor som togs upp var hur förbundet ska få fler medlemmar och medlemsavgiften.

Styrelsen består nu av: Mikael Olsson, ordförande, Magnus Nilsson, Mikael Vallgren, ledamöter samt Dennis Simonsson, Elias Söderlund, Anton Nordqvist, suppleanter.

Avdelning 16

31 röstberättigade ombud deltog under avdelning 16:s representantskap.

Mötet ägde rum i Kristinehamn. 36 personer deltog varav 31 var röstberättigade. Avdelningen hade ovanligt många motioner att behandla, 31 stycken. Särskilt en motion fick mycket uppmärksamhet, en motion om graviditetsförsäkring, som även röstades igenom av mötet.

Styrelsen består nu av: Andras Molnar, ordförande, Olof Sjölén, Kristin Zetterlind, Patrik Renberg, Mikael Sundin, ledamöter samt Per Fröberg suppleant.

Avdelningsstyrelsen avdelning 16: Kristin Zetterlind, Olof Sjölén, Andras Molnar, Per Fröberg, Patrik Renberg.

Avdelning 18

Mötet ägde rum i Kristianstad och hade 26 röstberättigade deltagare. Folksam var inbjudna gäster liksom ombudsmännen i området och förbundets vice ordförande Per-Ola Nilsson.

Styrelsen består nu av: Roger Persson (ordförande), Emmy Jacobsson, Peter Anjefelt, Tobias Mikkelä, Johnny Östberg, Susanne Petersson och Niklas Karlsson (frånvarande). (Fetstilta namnen är nyvalda)

Avdelning 20

Mötet ägde rum i Bålsta och hade totalt 66 deltagare. Däribland gäster från norska LO, svenska LO och Help juristförsäkring.

Avdelning 20:s representantskap.

Styrelsen består nu av Joel Larsson, Linus Söderqvist, Jonas Fjällström, Sebastian Björkqvist, Emil Stengård och Niklas Katajamäki.

Rikard Hallberg, avdelning 20

Avdelning 21

Mötet ägde rum i Hofors. Totalt var 59 ombud med rösträtt på plats. Mötesordförande var John Sandberg Halttu, Byggnads. Gäst var Henrik Levahn från metalbandet Horndal som berättade om sin nya bok.

Styrelsen består nu av: David Aura, ordförande, Stefan Lundström, Jami Nordholm, Simon Granér, Åke Persson, Rebecka Hagström samt Per Selldén.



Avdelning 26

Mötet ägde rum på Ädelfors folkhögskola och hade 51 röstberättigade deltagare.

Styrelsen består nu av: Ordinarie: Mikael Gustavsson, Jonas Gustafsson, Adam Svanberg och Sofie Johansson. Suppleant: Roger Persson.



Avdelning 28

Mötet ägde rum under två dagar i Skellefteå och hade totalt 54 deltagare varav 47 ombud. Veli-Pekka Säikkälä, LOs avtalssekreterare, var på plats för att prata om arbetstidsförkortning. Därutöver diskuterades bland annat intern demokrati och ett inriktningsbeslut gällande medlemsavgiften.

Styrelsen består nu av: Jonas Strand, ordförande, Elias Ferdinandsson, Markus Gunnari, Julia Nilsson, Fredrik Bohm, ledamöter, samt Astrid Nerdal, suppleant.

Avdelning 31

Mötet ägde rum i Norrköping och hade 32 röstberättigade deltagare. Organisering och medlemsavgiften var frågor som diskuterades.

Avdelningsstyrelsen ser ut som följer: Stefan Lyshed-Jakobsson, ordförande, Erik Pettersson, Johan Wärn, Tobias Granholm, Johan Lindell