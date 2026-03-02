Vi har bett Elektrikerförbundet plocka fram genomsnittslöner för anställda på tio olika företag i branschen. Alla förutom One Nordic går under installationsavtalet. One Nordic gäller kraftverksavtalet.

Lönetoppen {{count}} träffar Sök i tabell Företag Genomsnittslön ASSEMBLIN EL AB 39 960,90 BRAVIDA SVERIGE AB 39 928,28 GRANITOR ELECTRO AKTIEBOLAG 37 904,21 EITECH AB 39 609,96 BRAVIDA PRENAD AB 42 529,46 ONE NORDIC AB 37 597,04 ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB 39 824,56 EMIL LUNDGREN AB 39 393,32 K4 ELEKTRISKA AB 43 576,64 EITECH ELECTRO AB 40 892,98 Visa hela tabellen

Lönerna gäller månadslön utan eventuella tillägg. Avser ”fullbetald”, det vill säga tredje året i yrket och därefter. Uttagna november 2025.

Källa: Elektrikerförbundet