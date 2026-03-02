Så mycket tjänar elektriker på olika företag
Hur ligger din lön i jämförelse med elektriker på andra företag? Se efter i vår lista.
Vi har bett Elektrikerförbundet plocka fram genomsnittslöner för anställda på tio olika företag i branschen. Alla förutom One Nordic går under installationsavtalet. One Nordic gäller kraftverksavtalet.
Lönetoppen
|Företag
|Genomsnittslön
|ASSEMBLIN EL AB
|39 960,90
|BRAVIDA SVERIGE AB
|39 928,28
|GRANITOR ELECTRO AKTIEBOLAG
|37 904,21
|EITECH AB
|39 609,96
|BRAVIDA PRENAD AB
|42 529,46
|ONE NORDIC AB
|37 597,04
|ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB
|39 824,56
|EMIL LUNDGREN AB
|39 393,32
|K4 ELEKTRISKA AB
|43 576,64
|EITECH ELECTRO AB
|40 892,98
Lönerna gäller månadslön utan eventuella tillägg. Avser ”fullbetald”, det vill säga tredje året i yrket och därefter. Uttagna november 2025.
Källa: Elektrikerförbundet