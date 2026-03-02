 Gå till innehållet
Så mycket tjänar elektriker på olika företag

Hur ligger din lön i jämförelse med elektriker på andra företag? Se efter i vår lista.

En person med gul hjälm och orange handskar arbetar med elektrisk utrustning i ett öppet styrskåp.

Genomsnittslönen för elektriker skiljer sig från företag till företag. Foto: Shutterstock-TT

Vi har bett Elektrikerförbundet plocka fram genomsnittslöner för anställda på tio olika företag i branschen. Alla förutom One Nordic går under installationsavtalet. One Nordic gäller kraftverksavtalet.

Lönetoppen

FöretagGenomsnittslön
ASSEMBLIN EL AB39 960,90
BRAVIDA SVERIGE AB39 928,28
GRANITOR ELECTRO AKTIEBOLAG37 904,21
EITECH AB39 609,96
BRAVIDA PRENAD AB42 529,46
ONE NORDIC AB37 597,04
ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB39 824,56
EMIL LUNDGREN AB39 393,32
K4 ELEKTRISKA AB43 576,64
EITECH ELECTRO AB40 892,98

Lönerna gäller månadslön utan eventuella tillägg. Avser ”fullbetald”, det vill säga tredje året i yrket och därefter. Uttagna november 2025.

Källa: Elektrikerförbundet

Porträtt på Anna Norling.
Anna Norling, chefredaktör & ansv. utgivare Tidningen Elektrikern