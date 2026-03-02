Mannen jobbade med en stor jordbruksmaskin som staplade och plastade in balar av torv.

När han upptäckte att några balar hade fastnat i maskinen, tog han sig in i maskinen för att försöka lossa på dem.

Under tiden var maskinen fortfarande igång, och när en tung del av maskinen plötsligt sänktes ned över mannen hamnade hans huvud i kläm. Mannen skadades så svårt att han dog.

Saknade säkerhetsspärr

Efter olyckan, som skedde i augusti 2023, startades en brottsutredning.

Åklagaren som ledde utredningen ansåg att säkerheten runt maskinen som mannen jobbade med var för dålig.

I utredningen framkom att en av dörrarna till maskinen hade kopplats om så att maskinen inte stannade när dörren öppnades och något gick in.

En säkerhetsbrist som mannens arbetsgivare är ansvarig för, menade åklagaren.

Därför togs fallet till domstol och åklagaren krävde att den avlidne mannens två chefer skulle dömas för arbetsmiljöbrott. Åklagaren krävde också att arbetsgivaren skulle betala 1,5 miljoner kronor i böter.

Olycksplatsen.

Oklart hur olyckan skett

Nu, två och ett halvt år senare, har fallet till slut avgjorts i Växjö tingsrätt.

I rätten handlade allt om en avgörande fråga: hur tog sig egentligen mannen in i maskinen?

Enligt åklagaren gick mannen via en öppning där det borde ha funnits ett särskilt skydd som automatiskt nödstoppat maskinen. Om skyddet hade funnits på plats skulle maskinen ha stannat innan mannen kom in i riskområdet och olyckan förhindrats, menar åklagaren.

Chefernas försvarsadvokater hävdar dock något annat. De menar att mannen kan ha tagit sig in på ett annat sätt, utan att passera den öppningen. I så fall hade det saknade skyddet inte spelat någon roll för olyckan.

Problemet är att ingen med säkerhet vet hur han tog sig in.

Tingsrättens slutsats är därför att det inte går att slå fast vilken väg mannen tog. Som en följd av det går det inte heller att bevisa att bristen på skydd ska ha orsakat dödsolyckan, eller att cheferna haft ansvar för det.

Domstolen friar därmed de två cheferna, och kravet på böter avslås.