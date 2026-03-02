Lotten avgjorde under avdelning 5:s AR

En handfull motioner behandlas, alla handlar på något sätt om medlemsavgiften. Avdelningsstyrelsen väljer att avslå eller besvara dem alla. De får majoriteten av besluten med sig – men inte hela salen. En liten klubb, befolkat av envetna elektriker, vägrar att ge upp.*

Det är klubben på Granitor i Varbergs representanter, fyra till antalet, som ståndaktigt står emot och bifaller de motioner som vill se över medlemsavgiftens storlek.

De blir nedröstade gång på gång, men så mjuknar mötesordföranden och förklarar att om representanterna ropar ”votering” så måste mötet räkna alla röster. ”Votering!” hörs i salen.

– Votering är begärd och ska verkställas, säger avdelningens ordförande Magnus Rindom, och ler stort.

Oavgjort 12-12

De tillresta ombudsmännen är rösträknare och räknar antal händer i luften. 24 deltagare har rösträtt, när ombudsmännen räknat klart står det 12-12.

Oavgjort. Hur ska detta avgöras? Ombudsmännen tar fram förbundets stadgar och letar svar. Det framkommer att det krävs lottning.

Rösträkning under avdelning 5:s representantskap.

En lott för avdelningsstyrelsens avslag, en lott för Granitor Varbergs bifallande. Lotten dras – och som vinnare står klubben på Granitor. Jubel i salen.

Klubbens representanter berättar senare att det under ett medlemsmöte på Granitor Varberg tagits ett beslut om att bifalla motioner om medlemsavgiften.

– Det känns viktigt att företräda våra medlemmar. Det är något vi hör från dem, att tyvärr är fackavgiften för hög, och då vill vi föra fram det, säger representanterna och menar att en lägre fackavgift även skulle öka chansen att fler väljer att bli medlemmar.

”Vi hade turen på vår sida”

Om att avgörandet fick lottas fram säger de:

– Det var lite roligt ändå, vi hade turen på vår sida.

Nu kommer motionen om medlemsavgiften att gå hela vägen för att avgöras på förbundets kongress, den 7-9 juni.

Avdelning 5:s styrelse ser nu ut som följer:

Magnus Rindom, ordförande, Mats Andreasson, Petronella Larsson, Emil Bergström.

* inspiration Goscinny och Uderzo