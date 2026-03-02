Den så kallade ”award season” är igång och kändisarna flockas i vanlig ordning på modevisningar, galor och röda mattor.

Men till skillnad från tidigare års kulturdebatter som kanske oftast handlat om klänningar eller att ”fel låt vann” så ligger fokus på något annat hos kändisarna i år: att de inte längre ser ut som sig själva.

Och det är inte längre kvinnor som skambeläggs eller hyllas för att flyta fram på röda mattan lite snyggare, lite smalare, lite yngre

Det är Jim Carrey, komiskt geni och omdiskuterad skådespelare, som tar över spalterna och flödena.

För – nästan uteslutande – män känner inte längre igen honom.

Carreys nuna har antagit ny form

När Carrey i helgen blev intervjuad på röda mattan på franska Cecar Awards hade hans annars så animerade nuna antagit ny form.

På sociala medier frågar sig folk vad som hänt med hans ögon, kinder, panna, leende.

Är det verkligen Jim Carrey ens? Eller är det (tänk om!) en klon?

Den riktiga förklaringen är inte så dramatisk

Carrey har med stor sannolikhet bara gjort några ingrepp. Något som börjar bli allt vanligare bland män i Hollywood (andra omdiskuterade men icke-klonade kändisar inkluderar Ryan Gosling, Simon Cowell, Zac Efron och Bradley Cooper).

Men Jim Carreys ansikte verkar vara för svårt för manliga internet att förstå

Oigenkännligheten, den potentiella överraskning kvinnor är vana att behöva justera inför varje röd matta som rullas ut, blir så abstrakt att en klon måste ha ersatt den riktiga Jim Carrey – som följaktligen, också enligt internet, troligen måste vara död.

Jim Carrey som fler är vana att se honom. Från en gala 2011.

Säger något om att tweaka ansikte

Att det är Jim Carrey och inte hans kvinnliga motsvarigheter som blivit så viral är talande för något störr än den mycket vanliga proceduren av att tweaka ansiktet i Hollywood, något fabriken ägnat sig åt sedan filmens begynnelse.

För även Demi Moore var oigenkännlig på röda mattan, i sig en ironi när hon iklär sig den roll som på många sätt definierat henne, som en ungdomsbesatt kändis i skräckisen The Substance.

Vi med van blick skakar på huvudet, låter bilderna på fixade kvinnor passera i gala-scrollandet.

De är alltid nya, alltid fixade, alltid smalare. Och aldrig har vi undrat över kloner eller dubbelgångare.

För kvinnor har alltid existerat i förändring. Förbättring. Nyhet.

Rött piller i The Matrix

Det är lite som att internet har ätit det röda pillret i The Matrix, men det är inte det skynke de själva tror som nu dras från deras ögon.

Det är inte den ökade manligheten som finns där på andra sidan av den anti-feministiska sanningen Andrew Tate försöker sälja.

Nej, det är det piller systrarna Wachowski hade i åtanke hela tiden: att vi alla lider under patriarkat och kapitalism, men vissa har alltid tvingats se det lite mer än andra.

Jim Carreys ansikte är det röda pillret. Och visst gör det ont att se?

Så ont, att han hellre måste förklaras död.