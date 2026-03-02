Artikeln i korthet Citygross butik i Länna är inte lönsam och ska stängas den 31 maj.

Personalen fick beskedet på ett informationsmöte och facket berättar att vissa grät och fick panik.

Citygross svarar skriftligt: ”Vi följer svensk lagstiftning och det regelverk som är uppsatt i LAS i hur en arbetsbristsituation ska hanteras.” Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På torsdagsmorgonen i förra veckan fick all personal ett mejl: obligatoriskt informationsmöte klockan 13. Ingen förklaring. Bara att alla skulle komma.

På mötet kom beskedet: butiken är inte lönsam och ska stängas den 31 maj.

En renovering skulle bli för dyr, enligt arbetsgivaren – trots att lokalen var nybyggd för bara tio år sedan. All personal berörs.

Många började gråta. Paniken spred sig direkt.

– För oss alla kom det som en fullständig chock. Folk har lån, hyror och barn att försörja. Flera är över 60 år och har aldrig behövt skriva ett cv, säger Rasmus Ganslandt, som är vice ordförande i arbetsplatsklubben.

Besked 10 minuter före mötet

Klubben visste heller ingenting. De fick besked tio minuter före mötet.

Samtidigt började bemanningspersonal dyka upp i lokalerna.

– När mejlet kom på morgonen ringde alla kollegor oss. Klubben finns ju för att stötta. Men vi kunde inte svara på en enda fråga. Det kändes som att vi svek våra arbetskamrater, fortsätter Rasmus Ganslandt.

Det är inte första gången personal i kedjan drabbas. I november 2024 såldes hela Citygross till livsmedelsjätten Axfood, som även äger bland annat Hemköp och Willys.

Det ledde efter bara några månader till att butikerna i Borlänge och Bromma omvandlades till Willys. Där fick personalen stanna kvar efter förändringarna.

Men när den stora butiken i Kungens kurva, söder om Stockholm, stängde i januari försvann jobben för 50-talet anställda. Och nu händer samma sak i Länna, som också ligger söder om huvudstaden.

Catrin: De behandlar oss illa

En av dem som drabbats hårdast är Catrin Berg. I januari förlorade hon jobbet i Kungens kurva.

Hon erbjöds då ett vikariat i Länna.

Hon hann jobba knappt sju veckor innan nästa besked kom.

– Jag skulle jobba kväll den dagen. När jag såg mejlet om obligatoriskt möte förstod jag direkt. Jag hade ju varit med om det precis. Jag tänkte bara: ”Nej, inte igen.”

Vikariatet sträckte sig till 31 maj. I dag undrar hon om arbetsgivaren redan vid omplaceringen visste vad som var på gång.

– Jag tycker rent ut sagt att det är för jäkligt. De behandlar oss fruktansvärt illa.

Handels: Få kan riva upp sina liv

Handels ombudsman Daniel Hermansson är kritisk till hur processen har skötts. Facket har krävt att personalen ska få förtur till tjänster i hela koncernen. Svaret blev nej.

I stället erbjuds de enbart omplacering till lediga tjänster i andra Citygross-butiker. Men i regionen finns nu bara två sådana kvar.

Ombudsman Daniel Hermansson påpekar att det är få som kan riva upp hela sina liv och flytta till exempelvis Malmö.

– Axfood är en koncern med stora muskler. Hade man varit mån om sina anställda så borde man ge förtur även inom Willys och Hemköp. Sådana butiker finns det många av i Stockholmsområdet.

Citygross: ”Följer svensk lagstiftning”

Handelsnytt har sökt flera representanter för arbetsgivaren för en kommentar. Men ingen vill via telefon svara på våra frågor.

I stället får vi till slut ett mejl med en kommentar från kommunikationschefen. Hon skriver:

”Vi följer svensk lagstiftning och det regelverk som är uppsatt i LAS i hur en arbetsbristsituation ska hanteras. Att en omplaceringsmöjlighet inte erbjuds per automatik innebär inte att det inte finns möjlighet att söka och få en tjänst i en systerkedja genom interna kanaler.”

Förhandlingar pågår nu kring detaljer om vilka uppsägningstider som ska gälla, rättigheter till omställningsstöd och så vidare. Arbetsgivaren vill att de ska vara klara redan i mitten av mars.

– Det är absurt. Allt ska gå så fort. Vi ska vara lojala, ställa upp och göra vårt jobb. Men den lojaliteten går uppenbarligen bara åt ett håll, säger Rasmus Ganslandt.