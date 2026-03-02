Artikeln i korthet Eitech i Skellefteå har varslat tolv montörer om uppsägning på grund av arbetsbrist efter Northvolts konkurs.

I stället har företaget anställt utländska arbetare för projekt i Boden, något som facket kritiserar.

Efter Northvolts konkurs råder det arbetsbrist på Eitech i Skellefteå och företaget har nu varslat tolv montörer om uppsägning. Men samtidigt har Eitech mycket jobb ett par timmar norrut, i Boden, där Stegra-bygget pågår.

Det är ESP, Eitech Special Project, en del av Eitech, som har projektet på Stegra.

Enligt Mathias Hansson, ombudsman för Elektrikerförbundet i Norrbotten, kan förbundet se att företaget tagit in en stor utländsk bemanning på Stegra.

– Jag fick en överblicksbild för omkring två veckor sedan. Då hade ESP åtminstone omkring 30-40 stycken elektriker från Litauen inne på Stegra. Och så menar de att det inte finns plats för tolv från Skellefteå.

Sebastian Lejon, klubbordförande Eitech i Skellefteå

”Dyrare med svenska elektriker”

Mathias Hansson är märkbart irriterad.

Han säger att han tror att anledningen till att Eitech tar in utländsk bemanning i stället för att använda sig av de inhemska till stor del beror på priset.

– Det är dyrare med svenska elektriker, eftersom det är svårare att fuska där.

Detta säger han med bakgrund av att facket har starka misstankar om att de utländska bemanningsföretagen inte betalar löner och villkor enligt avtal.

Att ett företag agerar som Eitech i detta fall, säger upp personal med den ena handen och tar in utländsk bemanning med den andra, är något ovant för honom.

– Det är första gången jag är med om något sådant här. Jag har aldrig upplevt det inom mitt område.

Mathias Hansson, ombudsman för Elektrikerförbundet i region Nord.

Agerat på exakt samma vis tidigare

Men Eitech har agerat på exakt samma vis tidigare.

Då med lite längre avstånd än vad som gäller denna gång. Sommaren 2020 sade Eitech upp personal i Göteborg, samtidigt som de via Actemium, ett företag i samma koncern, tog in en stor del utländska elektriker till Northvolt-bygget i Skellefteå.

Den här gången är avståndet betydligt kortare. Skellefteå – Boden är en körsträcka på två timmar.

– De som nu varslas hade nog hellre kört till Boden än att gå på a-kassa, säger Sebastian Lejon, på Eitech i Skellefteå och tillägger:

– Det känns jättetokigt att flyga in folk från mitten av Europa och samtidigt varsla här.

Eitech: ”Kommenterar aldrig”

Mathias Hansson säger att han till viss del har förståelse för att företag tar in bemanning utifrån.

– Det finns inte tillräckligt med elektriker i Sverige. Men när man i nästa andetag säger att ”vi har arbetsbrist här men vi tänker inte flytta dem för att göra jobbet i Boden, utan vi tar hellre in elektriker från Litauen”, då är det något allvarligt fel.

Eitech har fått möjlighet att kommentera fackets kritik, men svarar via kommunikationschef Jens Ålstig att ”I enlighet med våra interna riktlinjer och av respekt för samtliga berörda parter kommenterar vi aldrig eventuella, pågående eller avslutade fackliga förhandlingar eller detaljer i sådana processer.”