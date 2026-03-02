Artikeln i korthet En känd hästföretagare i Skåne står åtalad för två grova våldtäkter och misshandel. Enligt åtalet är två av offren tidigare anställda som ska ha blivit medvetslösa av narkotikaspetsade drinkar. Företagaren nekar till brott.

De två anställda, som rekryterades från Portugal, uppger i polisförhör att de arbetade långa dagar utan lön, saknade skriftliga kontrakt och inte kunde lämna gården utan arbetsgivaren.

Polisen har vid husrannsakan beslagtagit en större mängd narkotikaklassade preparat. Dom meddelas senare. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Två av offren kom till hästgården från Portugal för att arbeta i stallet och i hästföretagarens restaurang våren 2024. Men vistelsen blev inte som de drömt om.

Rättegången hålls bakom stängda dörrar, men i polisförhör har tidigare anställda berättat om en mardrömstid på gården.

Enligt åtalet har båda drogats och en utsatts för en grov våldtäkt och den andre för misshandel som avser att hen blev drogad.

Det var på kvällen den 19 maj 2024 som hästföretagaren bjöd de båda anställda på en AW ute på hans veranda.

I polisförhör berättar de hur hästföretagaren hällde upp gröna shots i kaffekoppar som han blandade till i köket.

– Jag såg ett vitt pulver som låg på botten, säger en av de tidigare anställda.

Svensk tradition att blanda

När hen ifrågasatte pulvret och smaken fick hen till svar att det var socker och att det var en svensk tradition att blanda i det. De båda offren drack två shots var.

– Sedan minns jag inget mer.

På morgonen vaknar hen i sitt eget rum på gården med någon annans underkläder på sig. Hen tänker direkt att det värsta har hänt.

Enligt uppgifter i förhöret känner hen smärta och upptäcker på toaletten att det kommer blod. När personen kommer ut igen ser rumskamraten att hen gråter. Rumskamraten har inte heller några minnen efter att de druckit de båda shotsen, men har ont i armarna och benen och rodnader på vänstra armen och vänstra benet.

De känner sig oroliga. Hästföretagaren har varit mån om att berätta hur rik han är och hur många kontakter han har.

– Det gjorde oss lite rädda. Om han kunde göra oss illa med sina bara händer eller betala någon för att göra det.

Polisen reagerade på den uppseendeväckande mängden narkotikaklassad medicin som hittades i den åtalades hem.

Båda offren vill lämna Sverige

De båda offren vill nu lämna Sverige. Hen som ska ha utsatts för den grova våldtäkten blir rädd att hästföretagaren tagit bilder under natten som kan spridas vidare.

De har knappt några pengar eftersom de inte fått sina utlovade löner.

– Jag tänkte då att vi stannar, för då kanske vi kan få den där lönen som de hade lovat och sen kan vi rymma, säger offret som ska ha utsatts för våldtäkten.

De båda offren är från Brasilien, men bodde i Portugal när de kom i kontakt med hästföretagaren i Ystad.

Ett av offren kontaktades av hästägaren efter att ha lagt upp sin profil på en digital Arbetsförmedling för volontärarbete.

– Han ringde från Sverige och sa att han behövde hjälp med sitt stall och sin restaurang. Han lovade hjälpa mig att fixa visum, arbetstillstånd, lön och boende på gården, berättar hen i förhör.

Sökhistoriken visar att den åtalade har sökt på zolpiderm dödlig dos, kåt av ghp? osv

Skrevs aldrig anställningskontrakt

Men det skrevs aldrig något anställningskontrakt, överenskommelsen var enbart muntlig.

Hästägaren erbjöd en lön på cirka 900 euro plus mat och boende. Första månaden skulle enbart vara volontärarbete.

Det andra offret anslöt till gården två månader senare och hade också fått löfte om att jobba i restaurangen i stallet och arbeta med sociala medier mot lön.

Även detta avtal var bara muntligt och lön betalades aldrig ut. Offret som arbetat längst på gården fick 400 euro sista veckan de befann sig på gården.

Inlåsta på gården

De båda offren berättar för polisen om långa arbetspass utan lediga dagar.

Hur de fick jobba 12-14 timmar om dagen måndag till måndag utan lön.

Om hur hästgården var låst med elektroniskt lås och de kunde bara komma ut till soprummet utan sällskap.

Skrev arbetade timmar i svart bok

Antalet arbetade timmar skrevs in i en svart bok i restaurangen, som hästföretagaren också ägde. Där fick de bara signera de arbetstider som redan hade fyllts i av en annan person.

Hästföretagaren ville följa bestämmelser om arbetstimmar som fanns hos volontärorganisationen i händelse av kontroll.

– Vi fick då ljuga om tiden och signera att vi bara hade jobbat två-tre timmar, säger ett av offren som redan jobbat många timmar innan restaurangen öppnade.

Den hemska händelsen ska ha inträffat när hen hade varit på gården bara i en månad.

Hen berättade för en vän i Skåne som han lärt känna under tiden i Sverige om det hemska som hade hänt. Den vännen förhörs sedan som vittne av polisen.

Vännen övertalade dem att ringa polisen. Polisanmälan skrevs om våldtäkt och misshandel, misshandeln avser att även den andra målsäganden blev drogad.

Suttit häktad sen juni 2025

Rättegången mot hästföretagaren är i dag inne på fjärde dagen av sex. Han har suttit häktad sedan juni 2025.

Hästföretagaren åtalas även för ytterligare en grov våldtäkt på en annan person som övernattat på gården några år tidigare.

Den berättar en liknande historia kring tillvägagångssättet.

Hästföretagaren förnekar alla anklagelser och hans advokat pekar på stora brister i polisutredningen.