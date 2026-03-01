Hon var hemma med sitt första barn när hon hörde av sig till jobbet för att meddela att hon blivit gravid igen. Hon ville förlänga den pågående föräldraledigheten, och sedan vara hemma i ytterligare 15 månader med nästa barn.

Drygt två veckor senare dök det plötsligt upp en ledig tjänst hos arbetsgivaren, för samma roll som hon själv hade. Kort efter det fick kvinnan ett mejl om att hon blivit uppsagd, på grund av arbetsbrist efter en omorganisation.

Inte okej, menar Diskrimineringsombudsmannen, DO, som utrett ärendet.

– DO ser väldigt allvarligt på det här, säger Elsa Haggård, processförare på DO.

Förklaringen får underkänt

Enligt Elsa Haggård finns det mycket som talar för att kvinnan blivit diskriminerad av sin arbetsgivare, och att beslutet att säga upp henne har en koppling till att hon berättat att hon var gravid och skulle vara föräldraledig igen.

– Man har ett väldigt starkt skydd i lagen om man är gravid eller föräldraledig. Det är svårt att bevisa att man har blivit missgynnad, så om man kan göra det antagligt att diskriminering skett så är det upp till arbetsgivaren att visa motsatsen.

Tandklinikföretaget håller inte med om att de gjort något diskriminerande. Enligt dem har det helt enkelt att göra med att de drabbats av arbetsbrist på den mottagning som kvinnan jobbat på.

Men den förklaringen håller inte, tycker Elsa Haggård på DO.

– Bara att det gick så kort tid från att hon berättade för arbetsgivaren och att hon blev uppsagd gör det inte troligt. Hon blev inte heller erbjuden tjänsten som utannonserades, och som var lik hennes egen.

Elsa Haggård, processförare på DO

Undantog alla – utom kvinnan

När anställda ska sägas upp på en arbetsplats ska man gå efter principen om ”sist in, först ut”, enligt lag – med möjlighet att göra ett antal undantag.

När kvinnan blev sparkad valde arbetsgivaren att undanta alla på kliniken, förutom just henne.

– Vi kan inte se varför de andra har undantagits från turordningen – men inte hon, säger Elsa Haggård.

DO bedömer att arbetsgivaren har diskriminerat kvinnan och begär att tandkliniken betalar 200 000 kronor till henne i diskrimineringsersättning och skadestånd.

Senast den 2 mars ska företaget återkomma med ett svar om hur de ställer sig till kravet.

Arbetet har sökt tandklinikens verksamhetschef utan svar.