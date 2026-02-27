De senaste två åren har Magnus Lennartsson varit skyddsombud och sekreterare på fackförbundet IF Metalls lokala fackklubb på företaget Pipelife i Ljung.

Men nu petas han från sina fackliga uppdrag – på grund av sitt ordförandeskap för Sverigedemokraterna i Herrljunga, något Borås tidning var först med att berätta.

– Det handlar om organisationens trovärdighet, säger Mika Andersson, ordförande för IF Metalls avdelning i Borås, där beslutet fattats.

Inte samma värderingar

Han hänvisar till IF Metalls grundvärderingar om alla människors lika värde – något han menar går emot den politik Sverigedemokraterna driver. Det går inte att stå för båda, tycker Mika Andersson.

– Våra medlemmar med rötter i hela värden måste kunna lita på att bli företrädda när och var som helst i de frågor den behöver på sin arbetsplats, säger han.

Magnus Lennartsson säger att han känner sig särbehandlad.

Mika Andersson, ordförande för IF Metall i Borås.

”Det är flum”

Han poängterar att Sverigedemokraternas lokalpolitik skiljer sig från rikspolitiken och att han inte gör någon skillnad på olika människors härkomst när han företräder medlemmarna.

– Det är flum, en dålig ursäkt. Jag har hela mitt vuxna liv jobbat för de svaga i samhället.

Han säger att IF Metall har många medlemmar som röstar på SD och tror snarare att förbundet kan förlora medlemmar på grund av detta. Flera av hans kollegor på arbetsplatsen tycker att beslutet är besynnerlig, berättar han.

– De är oroliga för hur de ska företrädas på eventuella förhandlingar. Varför ska man vara med i facket då om man röstar på SD, man behandlas ju inte lika?

”Sprider fördomar”

Mika Andersson poängterar att förbundet företräder alla, oavsett partitillhörighet.

– Men det är jättesvårt att förlika sig med tanken på att medlemmar företräds av personer som också är valda av ett parti som sprider fördomar om våra medlemmar på grund av deras ursprung eller religion, säger han.

Det är inte första gången det uppstår en diskussion om fackliga uppdrag och partisamhörighet. 2023 blev två skyddsombud i Tibro avsatta av Handels på grund av deras kommunpolitiska uppdrag för Sverigedemokraterna.

Just nu utreder dessutom Europadomstolen om svenska staten kränkt föreningsfriheten efter att Transport uteslutit en medlem efter att han valdes in för SD i kommunfullmäktige i Kiruna.