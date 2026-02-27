Artikeln i korthet Northvolt gick i konkurs, vilket påverkade cirka 5 000 anställda i Sverige. Efter en tids osäkerhet har amerikanska företaget Lyten fullbordat sitt köp av batteritillverkaren.

Den utdragna köpprocessen har påverkat många tidigare anställda negativt, inklusive personer med utgånget arbetstillstånd som tvingats lämna Sverige.

Produktionen ska återstartas och Lyten öppnar för 600 nya jobb. Samtidigt satsar de på ett större industriområde i Skellefteå, där flera verksamheter kan samlas, inklusive ett potentiellt stort datacenter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Rekryteringarna av nya anställda ska börja så snart produktionen dras igång igen, meddelar Lyten i ett pressmeddelande.

När Northvolt gick i konkurs berördes flera tusen anställda.

Före kraschen hade bolaget omkring 5 000 anställda i Sverige.

Därefter har framtiden för batteritillverkningen och jobben länge varit oklar, och oron bland tidigare anställda har varit stor.

Men på fredagen står det alltså klart att amerikanska Lytens köp av företaget är klart.

600 jobb – och fler på väg

Det öppnar dörren för en snabb återstart av anläggningarna i Skellefteå och Västerås – med över 600 nya jobb, enligt Lyten.

– Det är ett väldigt glädjande besked, säger Lena Lundgren, lokal samordnare för IF Metall i Skellefteå.

Facket har haft ett tätt samarbete med Lyten inför köpet, och kommer nu fortsätta att samtala om framtiden.

Efter köpet har bolaget meddelat att de förbereder ett återanställningsprogram för delar av den personal som tidigare jobbat på Northvolt.

– Vi har nästan dagliga samtal med Lyten. Vi tittar på vilken kompetens som kommer behövas och vilka som har återanställningsrätt. Men det är ännu alldeles för tidigt att säga hur utfallet kommer att bli.

Och det är bara början – bolaget meddelar att de under de närmaste åren framöver planerar att satsa på ”en snabb anställningstakt”.

Lång väntan drabbar personal

Samtidigt har den utdragna köpprocessen av Northvolt gjort att många tidigare anställda hamnat i limbo.

Delar av dem som flyttade till Sverige för att jobba på fabriken har i ovissheten efter konkursen fått se sina arbetstillstånd löpa ut, och tvingats lämna landet.

För dem kan det bli svårt att komma tillbaka, säger Lena Lundgren.

– Bland våra medlemmar finns många med rätt erfarenhet och kompetens, men för en del har livet hunnit gå vidare. Tiden för återanställningsrätt kan också ha löpt ut. På individnivå kommer det här att kännas.

”Europas största”

Målet är att få i gång produktionen steg för steg och sedan fortsätta växa.

Enligt Lyten ska försäljningen av batterier kunna vara igång igen under andra halvåret i år.

Samtidigt vill Lyten utveckla området i Skellefteå till mer än bara en batterifabrik. Företaget planerar ett större industriområde där flera verksamheter kan samlas.

En del av marken säljs till EdgeConneX – ett internationellt bolag som bygger och driver datacenter.

Anläggningen kan på sikt bli en av Europas största, enligt Lyten.