För fyra år sedan låg barnskötarlönerna i Norrköping 2 070 kronor under rikssnittet.

Då placerade sig Norrköping på sista plats på Kommunalarbetarens lista över medellöner för barnskötare.

Men efter ett politiskt beslut om extra löneökningar har nu skillnaden mot rikssnittet minskat till 818 kronor och medellönen ligger på 28 653 kronor.

Lönerna i Norrköping klättrar

Det betyder att har Norrköping klättrat 47 placeringar på listan med barnskötarnas medellöner.

För Filippa Skärlund har löneökningarna betytt att hon har en månadslön på 28 200 kronor.

– Just nu är jag nöjd, jag har en sambo, inga barn, lönen räcker till lägenhet och mat. Men jag vet inte hur mycket det räckt till om jag haft många utgifter varje månad, säger Filippa Skärlund.

Vill plugga för att höja lönen

När hon jämför med sin sambo och sina kompisar så tjänar de mer. Och skillnaderna är stora.

Samtidigt har hon efter åtta år i yrket kollegor med 40 års erfarenhet som har ungefär samma lön. Det får Filippa Skärlund, som älskar sitt jobb, att tänka på framtiden.

– Jag funderar på att vidareutbilda mig för att höja lönen, i det här yrket kommer jag inte att kunna klättra så mycket mer i lön, säger Filippa Skärlund.

Hon vill kunna spara pengar, men också spara på kroppen. Även om Filippa Skärlund är ung så är hon trött i ryggen efter att ha stått och gått en hel arbetsdag.

Bäst i landet tjänar barnskötarna i Degerfors, där är medellönen 32 510 kronor.

– Det svider lite, säger Filippa Skärlund.

Att Norrköping ligger 4 000 kronor lägre tycker hon inte är rimligt, medellönen borde vara högre. Därför tycker Filippa Skärlund att satsningen på extra löneökningar för barnskötare borde fortsätta.

Kommunal kräver ny ökning

Men efter tre år av riktade lönelyft får barnskötarna inga extra höjningar i år.

Fackförbundet Kommunal är kritiskt och vill se större satsningar.

– Norrköping behöver komma i kapp för att bli en attraktiv arbetsgivare. Yrkenas status behöver höjas och det gör man genom lön, säger Niklas Granath, Kommunal i Norrköping.

Olle Vikmång (S) som är kommunalråd i Norrköping anser att satsningen på barnskötarnas löner är tillräcklig.

– Vi har nått dit som vi hade för avsikt när vi la den långsiktiga planen, det är andra grupper som är prioriterade nu, säger Olle Vikmång.

Jämför löner med Linköping

Han jämför med grannkommunen Linköping som konkurrerar om samma personal.

Nu ligger medellönerna på samma nivå. För fyra år sedan låg Linköping 1 250 kronor högre.

– Jag är nöjd med lönenivån för barnskötare i Norrköping. På ett principiellt plan anser jag att välfärdsarbetarnas löner behöver upp. Men det är ingenting som Norrköping kan ta ansvar för, säger Olle Vikmång.

I stället ska de löneökningarna ske i det centrala avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Samtidigt har Norrköping de senaste fyra åren satsat på att få upp lönerna för undersköterskor och stödassistenter som också legat lågt. Satsningarna på deras löner fortsätter, även vårdbiträden och vårdare får extra löneökningar i år.

Kan det bli nya satsningar på barnskötarnas löner?

– Jag kan inte utesluta det. Vi vill absolut inte hamna i en sådan situation som vi var i för fyra år sedan, säger Olle Vikmång.