

REPLIK: Arbetets artiklar om taxiförarnas situation sätter fingret på något viktigt. Många förare arbetar långa dagar, med små marginaler och otydliga ansvarsförhållanden. Ersättningar pressas, provisioner ökar och riskerna läggs i praktiken på individen.

Det är bra att frågan lyfts.

Men nästa steg måste handla om politik. För problemen i taxibranschen är inte bara moraliska – de är strukturella och lagstiftningsmässiga.

S röstade inte för EU:s direktiv

När det gällde EU:s plattformsdirektiv: i april 2024 röstade Europaparlamentet om EU:s plattformsdirektiv – ett direktiv som syftar till att stärka rättigheterna för personer som arbetar via digitala plattformar, bland annat genom tydligare ansvar och bättre insyn i algoritmiska beslut.

Direktivet antogs med stor majoritet.

Enligt rapportering i Transportarbetaren valde de svenska socialdemokratiska ledamöterna att avstå i omröstningen. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna röstade ja, medan övriga svenska partier röstade nej.

Att avstå är naturligtvis inte att rösta emot. Men det är heller inte att aktivt stödja lagstiftningen.

Behöver klara besked

Nu ska direktivet implementeras i svensk rätt. För taxiförare som påverkas direkt av plattformsekonomins villkor är det avgörande att få tydlighet i hur Sverige tänker genomföra detta.

Här behöver Socialdemokraterna, som traditionellt burit arbetsmarknadsfrågor, ge klara besked om vilken linje man avser driva nationellt.

Samtidigt behandlar riksdagen just nu betänkandet Yrkestrafik och taxi (TU14) i Trafikutskottet. Där diskuteras bland annat förslag om minimitaxa – ett verktyg som skulle kunna motverka ren prisdumpning och skapa mer stabila villkor i branschen.

Påverkar 80 000 chaufförer

Efter utskottets beredning följer debatt och omröstning i kammaren.

Med omkring 80 000 taxiförarlegitimationer i Sverige är detta en fråga som berör en hel yrkeskår. Många förare följer därför utvecklingen noggrant – inte av ideologiska skäl, utan för att besluten påverkar deras vardagliga försörjning.

Om man menar allvar med att taxibranschens villkor inte är värdiga svensk arbetsmarknad, då är detta tillfälle att visa det i praktiken.

Fråga om spelregler

Taximarknaden har länge varit hårt konkurrensutsatt. Plattformar har förstärkt en redan pressad struktur med överetablering och aggressiv priskonkurrens.

Resultatet är att många förare arbetar mycket långa dagar för att nå en inkomst som tidigare kunde uppnås på betydligt kortare tid.

Detta är i grunden en fråga om spelregler.

Lagstiftning tyngre än sympati

Vem bär ansvar när ersättningen pressas under rimliga nivåer?

Hur säkerställs att den som kontrollerar arbetsvillkoren också tar ansvar för dem?

Vilka verktyg är politiken beredd att använda för att motverka lönedumpning?

Taxiförarna behöver inte fler beskrivningar av sin situation. De behöver tydliga politiska besked.

När plattformsdirektivet nu ska införas och när riksdagen står inför beslut om taximarknadens reglering är det dags att visa var man står.

Sympati är viktigt. Men det är lagstiftningen som avgör villkoren.