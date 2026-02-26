Efter strejkhotet – Chopchop skriver kollektivavtal

Förra veckan satte facket hårt mot hårt – ifall snabbmatskedjan Chopchop inte sätter sig ned och samtalar så blir det strejk på företagets matfabrik Gigachop.

Det fick effekt snabbt.

– Efter varslet blev det ett skarpare läge om man säger så, berättar Jolan Wennberg, avtalssekreterare på Livs.

På onsdagen drog facket tillbaka strejkhotet – efter att Chopchop gått med på att teckna kollektivavtal.

– Vi kom överens om ett avtal förhållandevis fort. Det känns jättebra.

Larm om brännskador och stress

Den snabbväxande restaurangkedjan Chopchop, med över 40 restauranger i Sverige, hamnade nyligen i strålkastarljuset efter Arbetets granskning där missförhållanden bland anställda avslöjades.

Arbetare på restaurangerna har bland annat vittnat om brännskador de fått på jobbet, olagligt långa arbetsdagar och daglig kameraövervakning.

På matfabriken Gigachop i Rosersberg utanför Stockholm förbereds stora delar av maten som serveras på Chopchop-restaurangerna.

Lönerna höjs

De omkring 30-40 anställda på fabriken kommer nu att få bättre arbetsvillkor framöver – inte minst högre löner, säger Jolan Wennberg på Livs.

– Det är primärt på lönenivåerna som den enskilde arbetstagaren kommer att märka skillnad. Det här kommer innebära en löneökning.

Utöver löner reglerar avtalet bland annat ersättning för obekväm arbetstid och övertid.

Förhandlingar även för restaurangerna

Samtidigt pågår försök att få till kollektivavtal även för Chopchops restauranger, där omkring 1 000 personer jobbar.

Som Arbetet tidigare har rapporterat om har Chopchop vänt sig till arbetsgivarorganisationen Visita för att eventuellt bli medlem där. Om det skulle ske ansluts de automatiskt till kollektivavtal.

På torsdagen meddelade dock Hotell- och Restaurangfacket, HRF, att de ännu inte nått ett avtal.

– Just nu har vi inget nytt att säga, säger fackets pressansvarige Robin Wäsche.