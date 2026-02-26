I flera år har matgäster flockats till restaurangerna på bra lägen i centrala Stockholm och flera orter runt om.

Men kanske hade de satt pommesen i halsen om de vetat vad som pågick under ytan.

I oktober rapporterade Arbetet att de två ägarna till snabbmatskedjan greps och häktades, misstänkta för flera grova ekobrott kopplade till restaurangerna.

Nu har fallet tagits upp i tingsrätten.

Pumpade staten på miljoner

Där slås fast att de två männen, 43 och 44 år gamla, lurat till sig över 11 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för privat bruk – via sina anställda.

Mellan 2021 och 2024 har männen löpande fått stora belopp av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen till sina bolag.

Pengar som de inte haft rätt till, enligt tingsrätten.

Anställningsstöd kan arbetsgivare få för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Beviljas stödet står staten för det mesta av lönekostnaden.

Men restaurangägarna har haft ett helt annat mål med pengarna än att stötta folk som har svårt att få jobb, bedömer tingsrätten.

– Vi menar att det varit tydligt att de haft för syfte att stjäla skattemedel från staten, säger åklagare Nils Råby på Ekobrottsmyndigheten som lett utredningen.

– Man slås av att det varit ganska lätt att få ut de här pengarna och att det pågått under så lång tid.

Swishade pengar till ägarna

Enligt domstolen har ägarna satt upp ett systematiskt kretslopp av ”skentransaktioner” – där miljontals kronor från staten slussats via fejkade löneutbetalningar till anställda och sedan vidare till ägarna.

I domen beskrivs hur personal swishat, gjort banköverföringar eller betalat privata räkningar åt cheferna. På olika sätt har anställningsstöden använts ”för att berika” de två männen, enligt domstolen.

– Pengarna har gått till männens privata konsumtion på olika sätt, som för att betala hyror och leasing av bil, säger Nils Råby.

Samtidigt har ägarnas affärer gått bra på pappret, med tiotals miljoner kronor i omsättning i bolagen varje år.

När bolagen rapporterat sina bokslut har dock ägarna använt felaktiga uppgifter och bristfällig bokföring för att dölja hur pengarna hanterats, enligt tingsrätten.

Döms för flera brott

Tingsrätten dömer de två männen för grovt bedrägeri, grov näringspenningtvätt och grovt försvårande av skattekontroll.

Den ena mannen döms till fängelse i tre år och tre månader, och den andra till fängelse i två år och nio månader.

Båda får näringsförbud och förbjuds att driva företag i fem år.

Arbetet har sökt de dömda männens advokater.