Brukaren är berättigad till hjälp med mat, städning och medicinering enligt socialtjänstens beslut, men får inte alla insatser.

Efter en incident där brukaren lämnades ensam på boendet, har en Lex Sarah-anmälan lämnats in.

Personalen på ett LSS-boende i Olofström har inte velat gå in till en brukare som bor i en av boendets lägenheter sedan i höstas.



De menar att personen är utåtagerande. Brukaren är portad från gruppboendets gemensamma utrymmen och hade – efter personalens uppmaning – polis närvarande när hen vid ett tillfälle åkte ambulans.

Kastas i rabatten

Samtidigt har brukaren, genom ett beslut från socialtjänsten, rätt till hjälp med mat, städ, tvätt och att ta sina mediciner. Men medicinerna har personalen lämnat vid ytterdörren.

För att brukaren, som har svårt att röra på sig, ska få i sig dem har närstående med hjälp av ett täcke släpat hen till ytterdörren – där personalen sett på när brukaren tagit sin medicin. Vid ett tillfälle har personalen kastat ned medicinen från personalrummets fönster till rabatten under.

Enligt kommunen, som äger boendet, har brukaren inte fått hjälp med matlagning på flera år. Personen har fått städa och tvätta själv och med stöttning av en anhörig – som också hjälpt personen på toaletten.

Lämnades ensam

Efter att brukaren i november i fjol lämnats ensam på boendet skrev personalen som upptäckte hen en Lex Sarah-anmälan. Där föreslår boendestödjaren att mer kompetent personal ska tas in.

”Man kan inte lämna en individ själv utan man måste invänta personalen som kommer från taxin innan man kan gå hem. Jag som personal blir chockad”, skriver hon i anmälan.

Efterfrågar mer kompetent personal

I rapporten som skrivits som uppföljning till anmälan hörs baspersonalen på boendet. De ifrågasätter att brukaren bor på en gruppbostad och menar att personen i stället borde ha hemtjänst.

”Personalen förklarar också vidare att skulle patienten ha ett behov av stöttning till toaletten är detta inget som de stöttar med för de är inget omvårdnadsboende”, står det i rapporten.

Social- och funktionsstödförvaltningen i Olofström hänvisar till medicinskt ansvarig sjuksköterska Robert Ahlström, som i sin tur säger att han inte kan svara på frågor eftersom ärendet är pågående.