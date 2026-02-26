Den 7 januari knivhöggs en ung kvinna. Hon var på sitt arbete inom hemtjänsten i Helsingborg och besökte en brukare som gick till attack med kniv.

Den 25 januari ströps en ung kvinna till medvetslöshet på ett LSS-boende i samma stad.

Den 17 februari blev hemtjänstpersonal i Skurup beskjutna när de skulle besöka en 90-årig man.

Jag tänker att det är ren och skär tur att ingen av dem dog på jobbet och vi kan inte ha det så här.

Livshotande skador

Den unga kvinnan i hemtjänsten i Helsingborg arbetade ensam när hon gick hem till brukaren, en kvinna i 50-årsåldern som gick till attack med kniv.

Hemtjänstpersonalen lyckades ta sig ut ur lägenheten med allvarliga, initialt livshotande skador.

Den 50-åriga kvinnan, som var berusad, greps och häktades misstänkt för försök till mord.

Tappade medvetandet

Den andra händelsen i Helsingborg handlar också om en ung kvinna som jobbar på en servicebostad för personer med funktionsnedsättning.

De anställda på boendet har sen länge slagit larm om allvarliga risker med hot och våld, och under en period sattes det in väktare på boendet.

Men den här dagen fanns inga väktare och den unga kvinnan blev strypt till dess att hon tappade medvetandet. Den boende, en 60-årig man, är häktad misstänkt för försök till mord.

Avlossade hagelgevär

Och så Skurup, där en 90-årig man utan förvarning avlossade ett hagelgevär mot den personal från hemtjänsten som kom för att göra ett sent kvällsbesök.

Även han misstänks för försök till mord.

Det har gått allvarligt fel. Arbetsgivarna måste skapa trygghet för personal som arbetar i utsatta situationer.

Det måste göras riskbedömningar, inte bara på hela verksamheter, utan på varje brukare, varje boende. Riskbedömningarna måste vara djupgående och ärliga. De måste vara på riktigt. Inte för synskull.

Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar, de måste utbilda chefer i arbetsmiljölagen och förmedla till cheferna att arbetsmiljöarbetet är viktigt.

Bristande bemanning skapar risker

Vi, Kommunal, måste se till att det finns skyddsombud på alla arbetsplatser som kan ställa krav på arbetsgivaren.

Arbetsgivaren måste också se till att det finns tillräckligt med personal. Många gånger är det bristande bemanning som i sig skapar risker. Vi kan inte fortsätta med metoden underbemanning som norm i välfärdsyrkena.

Jag blev intervjuad i media om händelsen i Skurup. Jag vill inte tvingas svara på frågor den dagen en anställd inte överlever. Den dagen en medlem inte kommer hem från jobbet.