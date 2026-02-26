Okej. Härförleden skrev jag en uppmärksammad text om att man måste sluta bry sig om liberaler och om Liberalerna.

Och som jag har obrytt mig!

Men saken är ju den att partiet har ett visst inflytande på landets politik.

Och politik, det är på allvar och påverkar vardagen, alldeles oavsett hur lite vi bryr oss om Liberalerna.

Så hur har då liberalerna påverkat vardagen för oss?

Stoppar industrins omställning

Tja, under partiets tre första år i Tidöregeringen har utsläppen från Sveriges ekonomi ökat med 3,1 procent. Detta enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Sveriges totala utsläpp under mandatperioden väntas bli 18,5 miljoner ton högre till följd av de beslut som fattats av Tidöregeringen. Det har Klimatgranskaren avslöjat.

Och läser man den senaste statsbudgeten framgår det att Sverige missar samtliga klimatmål, både EU:s och Sveriges egna.

Regeringens satsningar på elstolpar och ellastbilar – den enda klimatpolitiken Tidöpartierna har för att kompensera för skattesänkningar på bensin och diesel – räcker inte till.

Samtidigt har man kapat anslagen till industrins klimatomställning.

De extra utsläppen regeringen fixat kommer finnas kvar i atmosfären och orsaka klimatskador.

Klimatkingen

Målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent från 2010 till 2030 går det åt skogen med.

Enligt Naturvårdsverket har Sverige endast lyckats minska dessa utsläpp med 19 procent.

Oj, oj, oj.

Vad ska man hitta på då? Jo, nu har statsrådet Romina Pourmokthari – som nyligen beskrev Sverige som klimatpolitikens ”kingar” – sagt att just det där klimatmålet borde skrotas.

Det kommer ju inte gå att nå nu när Tidögänget stoppat all politik för att nå målet.

Tramset fortsätter

Romina Pourmokthari är alltså samma människa som i oktober samlade alla partier, utom SD, kring klimatmålen och sa så här:

– Nu hoppas jag att vi är färdiga med tramset om påstått avskaffade klimatmål eller sänkta ambitioner.

Färdiga? Vi har tydligen bara börjat.

De extra utsläppen regeringen fixat kommer finnas kvar i atmosfären och orsaka klimatskador. Det är en kinglig insats för mer extremvärme, mer torka, stigande havsnivåer, skyfall …

Ja, jag önskar verkligen att vi kunde skita i Liberalerna.

Men de gör så himla dåliga saker för vår planet.