Dog av roterande kättingar – nu döms chefen

Artikeln i korthet En man omkom när han träffades av roterande kedjor från ett klippaggregat han arbetade med i Piteåtrakten, efter att ha lämnat sin hjullastare utan att maskinen stängts av.

Företagets vd åtalades för arbetsmiljöbrott eftersom arbetsriskerna inte var tillräckligt undersökta och det saknades ett automatiskt stopp på maskinen som kunde ha förhindrat olyckan.

Domstolen dömde vd:n till villkorlig dom och dagsböter, med en företagsbot på 1,2 miljoner kronor, samt skadestånd på 120 000 kronor till mannens anhöriga. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Sommaren 2024 arbetade en man i 50-årsåldern med att röja diken i Piteåtrakten. Han körde en hjullastare som var ansluten till ett klippaggregat, en maskin som används för att röja buskar och sly. I aggregatet roterade kättingar – grova kedjor – i hög hastighet för att slå av växterna.

Efter att mannen gått ut från hjullastaren, för att ta bort något som fastnad i aggregatet, träffades han av de roterande kedjorna och skadades svårt. Trots att såväl ambulans, polis som ambulanshelikopter kallades till platsen, gick mannens liv inte att rädda.

Automatiskt stopp var bortkopplat

Åklagaren valde att åtala företagets vd för arbetsmiljöbrott. Dels för att riskerna med arbetet som mannen utförde inte hade undersökts tillräckligt. Dels för att det inte fanns någon automatisk avstängning av klippaggregatet inkopplad.

”Om dörrbrytaren varit monterade i enlighet med instruktionsboken till klippaggregatet hade det stängts av när dörren till förarhytten öppnats. Åtgärden hade med stor sannolikhet lett till att dödsfallet inte inträffat”, skriver åklagaren i åtalet.

Åklagaren ville även att företaget skulle betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot.

Nu har domstolen sagt sitt, och går på åklagarens linje, även om företagsboten skrivs ner.

Luleå tingsrätt dömer företagets vd till villkorlig dom och dagsböter. Dessutom ska företaget betala 1,2 miljoner i företagsbot. Dessutom ska anhöriga till den omkomna mannen få skadestånd på sammanlagt 120 000 kronor.

– Jag har inte hunnit läsa domen, men rätten verkar ha gått på mina yrkanden, säger Märta Warg, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Företagets vd förnekar brott men erkänner att det funnits vissa brister i arbetsmiljöarbetet.

Enligt vd:n ska det ha funnits muntliga instruktioner om att aggregatet måste vara avstängt om man ska göra något arbete på det, instruktioner som den omkomna mannen alltså inte följt.

Men det räcker inte, enligt Märta Warg.

– Det är ju det som är själva grejen. I de fall det handlar om särskilt farlig verksamhet så finns det krav på till exempel att det ska finnas skydd för rörliga maskindelar, så att man inte ska kunna komma åt dem. Och då räcker det inte med bara muntliga instruktioner.

Arbetet söker företagets vd.