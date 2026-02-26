Artikeln i korthet Arla satsar 3,2 miljarder kronor för att bygga ett nytt ostmejeri i Götene – Arlas största satsning någonsin i Sverige.

Planen är att det nya ostmejeriet ska stå klart 2030, och satsningen skapar cirka 70 nya jobb.

Facket på mejeriet i Götene ser postivt på Arlas satsning, inte minst eftersom det säkrar jobben i Götene. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det nya ostmejeriet i Götene blir Arlas största investering i Sverige någonsin.

Planen är att mejeriet ska stå klart 2030 och att det ska generera cirka 70 nya jobb.

Svenskproducerad hushållsost

Bland annat ska Arlas hushållsost, som i dag produceras i Danmark, flytta tillbaka till Sverige och börja produceras i Götene med svensk mjölk.

När det nya ostmejeriet är på plats kommer anläggningen i Götene att ta emot cirka en miljard kilo mjölk om året, vilket är dubbelt som mycket jämfört med dagens volym.

Ökad självförsörjning

Det här gör att Sveriges självförsörjningsgrad på ost kommer att öka med cirka tio procentenheter, enligt Arla.

– Det är naturligtvis en fantastisk möjlighet för oss i Götene, men även för Arla och för hela Sverige, att vi gör en sådan här satsning och tar det här steget för att kunna försörja oss själva på ett större sätt, säger Anders Olsson, ordförande för Livsklubben på Arla i Götene.

Hur är reaktionerna bland kollegorna?

– De är jätteglada. Det här säkrar ju jobben för avsevärd tid framöver, så det är positivt, absolut.

Mejeriet i Götene har i dagsläget cirka 600 anställda och är en av Arlas största anläggningar globalt.

Där produceras bland annat smör, Bregott och hårdostar.