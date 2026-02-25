”Nej till fascism och strejkbryteri. Go home Elon”.

Den texten mötte elbilsförare som åkte in på Teslas laddstation i Vansbro på torsdagsmorgonen för att ladda.

På stationen finns sexton laddplatser, men alla var utslagna.

– Någon hade hällt vatten i kontakterna och dragit av nödstoppen på aggregaten, så att det inte gick att ladda, säger Stefan Jakobsson som driver en Ica-butik intill laddstationen.

Kökaos i sportlovstrafiken

I ett litet samhälle som Vansbro fick det plötsliga tappet av laddplatser snabbt konsekvenser.

Särskilt som sabotaget skedde mitt under sportlovsveckorna, när vägarna genom Dalarna är knökfulla av semesterfirare på väg till och från fjällen.

Många av dem har elbil och behöver stanna för att ladda på vägen.

– Det är jättelånga köer nu under de här veckorna, överallt i Dalarna, säger Stefan Jakobsson.

Strejkat i över två år

Den nattliga aktionen mot laddstationen riktar sig tydligt mot Tesla och företagets ägare Elon Musk.

Sedan över två år tillbaka är elbilsjätten i en segdragen konflikt med facket IF Metall, då företaget inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda i Sverige.

Under strejkkonflikten är Tesla satt i blockad av facket, vilket innebär att mycket av företagets verksamhet inte kan pågå som vanligt.

Det märks bland annat på laddstationen i Vansbro. Den sattes upp förra sommaren, men har stått obrukbar sedan dess – eftersom fackförbunden Seko och Elektrikerna stoppar sina medlemmar från att installera elen, i stöd för IF Metall.

”Go home Elon” – så stod det på banderollen som sattes upp vid den saboterade laddstationen.

Tar avstånd

Men under sportlovsveckorna, när behovet är som störst, har Tesla gjort en tillfällig satsning för att komma runt blockaden på laddstationen i Vansbro – genom att koppla in ett dieselaggregat som förser den med el.

På IF Metall är man kritisk till Teslas något udda metod för att hålla laddarna igång.

– Det här är bara ett i en lång rad olika sätt att kringgå konflikten. I stället för den enkla vägen – att acceptera ett kollektivavtal som de allra, allra flest i branschen och Sverige har – så gör de sådana här saker, säger fackets pressansvarige Jesper Pettersson.

Samtidigt tar facket tydligt avstånd från sabotaget mot laddstationen.

– Sådana aktioner är inget vi ställer oss bakom, naturligtvis. Vi stödjer aldrig olagligheter och vandalisering.

Vem som utfört aktionen är okänt. Efter händelsen har Tesla lagat stationen och den fungerar igen och väntas vara öppen någon vecka till.