”Regeringens förslag om kvalificering till välfärden är förödande”

Tidöregeringen föreslår att det ska införas en kvalificeringsregel till välfärden. Fem år anser regeringen att man ska ha varit bosatt i Sverige innan man får tillgång till socialförsäkringssystemet. Eller så ska man ha jobbat en viss tid med en viss inkomst för att kvalificera sig.

Regeringen menar att detta kommer öka incitamenten för nyanlända att komma i arbete och göra det mindre attraktivt att migrera till Sverige.

Steg mot inhuman politik

Vi menar istället att förslaget är ytterligare ett steg ifrån en human migrations- och integrationspolitik och att det går rakt emot de grundläggande principerna i hela den svenska välfärdsmodellen.

Den svenska socialförsäkringen bygger på den så kallade inkomstbortfallsprincipen. Modellen är utformad för att ersätta en betydande del av inkomsten vid inkomstbortfall som sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet.

Syftet är att upprätthålla levnadsstandarden för människor i perioder när livet förändras av olika skäl.

Samma skatt – olika skyddsnät

Det är ingen hemlighet att vi som fackliga företrädare är djupt kritiska till att denna modell har försvagats över tid. Inkomsttaket inte justerats i takt med löneökningar, vilket flyttat fokus mot att det enbart blir någon form av grundtrygghet.

Regeringens förslag kommer i praktiken innebära att kollegor på samma arbetsplats – som utför samma arbete och betalar lika mycket i skatt – ändå kommer ha helt olika skyddsnät.

Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Ett välfungerande trygghetssystem förutsätter även generella grundskydd för att skydda enskilda, familjer och samhället från negativa och kontraproduktiva konsekvenser som utbredd fattigdom kan ge upphov till.

Riskerar göda kriminalitet

Enligt regeringens egen utredning, som ligger till grund för propositionen, finns dessutom ”en betydande risk för ökad brottslighet”.

Utredningen bedömer att förslagen kan leda till att fler kommer tvingas till svartarbete och då begå brott för att klara sin försörjning. Detta kan i sin tur försämra den sociala och kulturella integrationen.

Utredningen lyfter även att det finns en risk att kriminella aktörer och den organiserade brottsligheten kommer flytta fram sina positioner ytterligare. Vi kan inte annat än att hålla med.

Förutom att vara djupt inhumant går alltså förslaget om att införa en kvalificering till välfärden helt emot regeringens ambition att stoppa den kriminella ekonomin. Den fråga de säger sig prioritera högst.

Slår mot de mest utsatta

Istället ökar risken för att människor utnyttjas ännu mer på arbetsmarknaden. Den redan förödande arbetslivskriminaliteten som breder ut sig på arbetsmarknaden kommer tillta.

Kritiken mot Tidöregeringens förslag är bred. Regeringens egen expertmyndighet, ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) anser att förslaget om fem års bosättning för att få del av socialförsäkringarna saknar stöd för att nå positiva effekter.

Istället riskerar det att öka utanförskap, brottslighet samt leda till stora negativa konsekvenser för utsatta grupper.

Generell välfärd är, och ska fortsätta vara, en grundpelare i det svenska samhället. Tryggheten bär vi gemensamt och ska omfatta oss alla.

Regeringens förslag om kvalificering till välfärden kommer slå stenhårt mot de mest utsatta i samhället, många av dem kollegor och medmänniskor som vi alla bör värna om.