Man dog när han rengjorde betongbil

Mannen jobbade som lastbilschaufför på ett transportbolag och befann sig hos ett annat företag dit han hade åkt för att hämta upp betong.

Efteråt ska mannen ha rengjort betongbilen, och på något sätt omkommit.

– En olycka sker i samband med rengöringen som gör att mannen förolyckas. Närmare detaljer om hur det har gått till kommer vi förhoppningsvis få veta framöver, säger Martin Elofsson, åklagare för ärendet på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

Misstänkt arbetsmiljöbrott

Efter händelsen undersökte polisen platsen, och en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död inleddes.

I dagsläget finns ingen misstänkt i ärendet.

– Det pågår nu en utredning och vi samlar in mer material om vad som har hänt på platsen. Men där har vi inte nått hela vägen än. Vi håller på att ta reda på det.

Händelsen inträffade den 20 december, och mannen blev en av 50 personer som dog på jobbet förra året.