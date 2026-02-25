Länge har det känts som att partierna på vänstersidan i svensk politik är inbegripna i en inbördes tävling om vem som kan skjuta sig flest gånger i foten.

Sossarna fokuserar på att kopiera Tidös retorik mot invandrare i stället för att erbjuda väljarna de reformer de faktiskt vill ha. Vänsterpartiet verkar vara mer intresserade av kontorsyta i Rosenbad än radikal politik.

Miljöpartiet? Ja, vad de pysslar med är en fråga lika gammal som tiden själv.

Ingen politiker i något av dessa partier har dock gjort något så urbota råkorkat som det Tidölaget för närvarande håller på med.

Ingen av dem skulle ens drömma om att gå i clinch med Sveriges i särklass mest unisont älskade person: Leif GW Persson.

Äpplen med Hitler-ansikten

En recap. I slutet av januari häktas en aktivist från organisationen Rojavakommittéerna, som stödjer det kurdiska självstyret i norra Syrien, för en aktion riktad mot Johan Forssell och Benjamin Dousa, ministrar för migration respektive bistånd.

Mannen ska ha placerat en korg gröna äpplen med påritade Hitler-ansikten utanför Forssells hem och en blodig docka med kniv och avhugget huvud utanför Dousas.

För detta åtalas han senare för olaga hot och grovt olaga hot.

Aktionen är menad att väcka uppmärksamhet kring regeringens stöd till den nya syriska regeringen, som leds av Ahmed al-Sharaa, före detta boss för den terrorstämplade islamistorganisationen HTS.

När GW i söndags medverkar i TV4:s Nyhetsmorgon får han frågor om fallet. Han svarar att han stödjer den misstänkte gärningsmannen helhjärtat och erbjuder sig till och med att stå för hans rättegångskostnader.

Polisprofessorn får senare stöd av yttrandefrihetsexperten Nils Funke, som menar att aktionen faller inom ramen för vad man kan säga utan att det klassas som hot.

Han har förstås rätt. Inget i aktionen pekar på att mannen skulle ha som intention att skada ministrarna.

Det är några äpplen och en docka, chilla.

Borgerliga politiker i Peshmerga-tröjor

Och i själva sakfrågan är det svårt att inte sympatisera med aktivister som uppmärksammar det gränslösa hyckleriet i utrikespolitiken.

För några år sedan poserade borgerliga politiker glatt i Peshmerga-tröjor. Nu har de lämnat kurderna vind för våg och samarbetar med islamister.

”Leif GW Persson har alltför ofta visat prov på bristande omdöme. Att han nu ställer sig bakom misstänkta gärningsmän som genomför hotfulla aktioner mot politiker vid deras hem är att passera en skarp gräns”, skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard på X.

Men om man bortser från allt det är det mest häpnadsväckande Tidörepresentanternas reaktioner på GW:s utspel.

”Leif GW Persson har alltför ofta visat prov på bristande omdöme. Att han nu ställer sig bakom misstänkta gärningsmän som genomför hotfulla aktioner mot politiker vid deras hem är att passera en skarp gräns”, skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard på X.

”Nu är det väl ändå dags att låta GW gå i pension? Att med pompös självsäkerhet sitta i teve och, år efter år, gissa sig fram till folklig uppskattning må vara något man får leva med. Att banalisera, rent av uppmuntra till, hot mot politiker är något helt annat. Totalt omdömeslöst”, fyller Jimmie Åkesson i på samma plattform.

Sällan har det blivit så tydligt hur frånkopplade politiker är från det allmänna medvetandet.

Trump kan skjuta utan att opinionssiffrorna påverkas

Donald Trump sa en gång att han skulle kunna ställa sig mitt på Fifth Avenue i New York och skjuta någon utan att det påverkade hans opinionssiffror.

Det finns en enda person samma sak gäller för i Sverige: Leif GW Persson.

Absolut ingen har något annat än gott att säga om GW. Varje år ligger han i topp på listan över vem svenskarna helst vill ta en öl med.

Hans deckare står i bokhyllan hos nära nog varje hushåll och hans självbiografi ”Gustavs grabb” har sålt i över 500 000 exemplar.

”Nu är det väl ändå dags att låta GW gå i pension? Att med pompös självsäkerhet sitta i teve och, år efter år, gissa sig fram till folklig uppskattning må vara något man får leva med. Att banalisera, rent av uppmuntra till, hot mot politiker är något helt annat. Totalt omdömeslöst”, skriver Jimmie Åkesson på X.

När Sverige befinner sig i kris är det GW vi vänder oss till. Veckorna efter terrordådet på Drottninggatan 2017 toppade han löpsedlarna och nyhetssajterna, likaså efter fjolårets masskjutning i Örebro.

Varför? För att han har en sällsynt kombination av egenskaperna butter, rolig och intelligent.

För att han kallar en spade för en spade och för att han – och här skiljer han sig monumentalt från de politiker som nu kritiserar honom – alltid varit öppen med sina brister.

GW nykter halva året

GW gillar flaskan så mycket att han måste hålla sig nykter halva året.

Han kämpar med vikten, och när kriminologen lyckas gå ner några kilon säger han saker som: ”Jag var smällfet förut, nu är jag bara en vanlig tjockis”.

Slutligen är han manlig, men inte på det där jobbiga, tillkämpade sättet som hos Jan Guillou eller Zlatan Ibrahimovic.

GW är inte en person som behöver skryta om att han kan backa med släp, han bara kan det.

Att gå i clinch med en sådan är politisk idioti av ett sällan skådat slag.

Det är kanske väntat från moderater som Malmer Stenergard, men desto mer obegripligt från en slipad populist som Åkesson.

Vem vet, kanske har makten börjat stiga Sverigedemokraternas ledare åt huvudet.