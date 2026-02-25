Artikeln i korthet Arvikas brandmän har tidigare haft bland de lägsta medellönerna i landet inom räddningstjänst.

Efter en löneökning på 1 000 kronor till var och en i fjol, utöver ordinarie löneökningar, minskar gapet till cirka 800 kronor jämfört med rikssnittet.

Medellönen i Arvikas räddningstjänst ligger fortfarande långt efter jämfört med den närmaste räddningstjänsten Karlstadsregionen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arvikas brandmän har i flera år legat i bottenskiktet på Kommunalarbetarens listor över medellön för brandmän. Jämfört med hela landet har Arvikas räddningstjänst, i Värmland, haft ett par tusenlappar lägre medellön. Efter satsningen förra året på 1 000 kronor till alla fast anställda utöver ordinarie löneökning har gapet minskat till cirka 800 kronor.

Rikssnittet för brandmän 2025 ligger på 32 582 kronor medan medellönen i Arvika är 31 727 kronor.

– Det finns fortfarande mycket kvar att önska. I slutändan så utför ju vi mer eller mindre samma uppgifter oavsett vilken räddningstjänst du är på, säger Martin Ahlqvist, som är fackförbundet Kommunals arbetsplatsombud.

Reagerade på lönen

Han har, bland annat med hjälp av Kommunalarbetarens lönekoll, påpekat löneläget för arbetsgivaren.

Men initiativet till tusenlappen kom från Arvika kommuns HR-avdelning som också såg att deras brandmän släpade efter.

– Vi har jämfört med både riket och mellan kommuner i samma storleksordning som Arvika, säger HR-konsulten Karolina Cederberg.

Inget extra i år

Jämfört med den mest närliggande räddningstjänsten, Karlstadsregionen, är det fortfarande en bra bit. Till skillnad från Arvika ligger Karlstadsregionen i toppen år efter år. I år skiljer det mindre än tidigare, cirka 3 000 i stället för 4 000 kronor.

– Ökningen är bättre än inget. Men kanske inte tillräckligt då. Om man jämför med resten av landet, säger Martin Ahlqvist i Arvika.

Trots att arbetsgivaren ser behovet av en fortsatt lönesatsning blir det inget med det i år, enligt HR-konsulten Karolina Cederberg. Något som kommunledningen har beslutat. Det finns inte utrymme för det, säger hon.

Och man kommer inte satsa extra på någon annan yrkesgrupp heller, flaggar Karolina Cederberg för.