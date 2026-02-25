De låga födelsetalen har skakat liv i debatten om dejting. Hur ska det bli några barn gjorda om inte någon sätter fart?

För ganska exakt ett år sedan rörde en undersökning av Indikator Opinion upp känslor. Den visade att politiska åsikter spelade allt större roll när människor i Sverige dejtade.

Liberaler är osams

Inte särskilt konstigt, kan tyckas, när meningsskiljaktigheter förr handlade om synen på skatter och staten och numera handlar om huruvida någon är rasist eller tycker abort är ok.

Då landade jag ungefär på samma ställe som Lisa Magnusson på Dagens Nyheters ledarsida gjorde häromdagen: det är rimligt att inte vilja ha en man som hotar ens fri- och rättigheter.

Linda Jerneck på Expressen ledare var inte sen på att replikera och peka ut hyckleriet i att vilja ha blandade samhällen men att inte vilja blandas i sänghalmen. De allra flesta är varken rasister eller antidemokrater, menar hon.

Magnusson träffade en öm tå hos Jerneck, som varit öppen med att hon lever med en sosse.

Men båda är helt fel ute här, det är ju faktiskt inte Linda Jernecks relation detta handlar om. Få höjer på ögonbrynet över att hon och hennes make funnit varann. De är inte direkt omaka.

Var inte för olika

Vad får egentligen en relation att fungera?

Frågan är inte helt lätt att svara på, men kikar man på vad som inte fungerar så brukar man kunna upptäcka ett mönster. Man får inte vara för olika på fel sätt.

Man ska komma från ungefär samma bakgrund, eller befinna sig ungefär på samma plats i livet. Med plats menas alltså inte geografiskt utan i livet.

Samma arbetsplats, samma kompisgäng från samma bostadsområde, samma gymnasieskola, samma universitet.

Det är enklare att ha ungefär samma sorts jobb. Att orka, eller ens kunna, gå på AW ibland förutsätter nästan kontorsjobb. Skiftjobb och smutsiga, fysiskt utmattande arbeten gör det hela svårare.

Teak funkar med Svenskt Tenn

Sedan ska man ha samma mål. Och med mål menas alltså inte antal barn eller boendeort utan vilket hus man har möjlighet att köpa och vilken vardag man har råd med.

När någon i en kvinnogrupp online lyfter att de träffat en man som är fattig blir den instinktiva reaktionen ”red flag”, ”lämna”, ”dumpa”.

För som alla ändå vet handlar vardagen betydligt mer om pengar och tid än om syn på skattesystemet. Helst ska kompisgängen funka ihop och man ska ”gilla samma saker”.

Och med saker menas alltså vilken dagstidning du läser, vilka märken du helst klär dig i och, sorgligt nog, din inredningssmak.

Mossig teak går att blanda med Svenskt Tenn men inget av det funkar med svartbruna möbler från Ikea.

Ensamma och fattiga män

Och det är klart oroväckande att så många män saknar nära vänner och någon att prata med.

Men detta betyder inte nödvändigtvis att de saknar någon att ligga med. Ofta är det just partnern som är enda pysventilen, på gott och ont.

De ensammaste männen lever på lands- och glesbygd. De är lågutbildade och mår skit. Globaliseringens förlorare, om man så vill. De blir kvar när tjejerna drar och blir helt enkelt över.

I Sverige har de ekonomiska klyftorna ökat lavinartat. På bara fem år har antalet fattiga i Sverige fördubblats. Vi bor både socioekonomiskt och kulturellt segregerat.

Den viktigaste faktorn för om du lever länge är hur mycket du tjänar och den viktigaste faktorn för om du läser vidare på högskola och universitet är om dina föräldrar gjorde samma.

Politik på liv och död

Det vore väl ytterst märkligt om detta inte märktes i hur vi dejtar.

Men det är inte där lösningen finns, hur gärna välmående personer med politik som intresse än önskar att så vore fallet.

För den som levt ett relativt enkelt liv med få motgångar kan politik reduceras till ett intresse eller något att bara undvika att prata om för att slippa dålig stämning.

Det verkar svårt att greppa för många, men för vissa människor handlar politik om grundläggande livsvillkor. Och tvärtom vad Jerneck verkar tro så är ganska många rasister, vilket kan vara en rätt tuff grej att kompromissa kring.

Det kan låta dramatiskt för den som lever bekvämt, men en politisk motståndare kan alltså utgöra ett direkt hot. Att dejta någon som inte förstår det vore en mardröm.