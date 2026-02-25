Den 7 februari omvandlades Burgårdens gymnasium i Göteborg till en catwalk-liknande arena där frisör- och styliststudenter visade sin kreativitet i skol-SM.

Studenter från hela Sverige samlades för att tävla, och bland de var Tilde Hanström som tog hem förstapriset i stylisttävlingen.

– Jag var bara glad över att jag vågade ställa upp och tävla men att vinna kändes jättebra, säger hon.

Till vardags är Tilde Hanström elev på Virginska Gymnasiet i Örebro. Hon beskriver skol-SM som en plats fylld av inspiration och motivation.

– Efter tävlingen känner jag mig mer säker på att det är inom stylistyrket jag vill arbeta i framtiden.

Hjärtat slog hårdare vid prisutdelningen

Medan Tilde tog hem förstapriset i stylisttävlingen stod Alva Larsson med diplom i handen för frisörtävlingen.

Under dagen höll sig Alvas nerver i schack men när det var dags att ropa ut pristagarnas namn kröp nerverna sig fram och hjärtat slog hårdare.

– En förstaplats var bara någonting jag hade kunnat drömma om, säger hon.

Enligt båda förstapristagarna har tävlingen bara gjort dem mer intresserade av deras valda yrken, och att få tillbringa en heldag med andra drivna personer gav mycket inspiration.

– Alla som deltog var så duktiga, det var häftigt att se så många som ville nischa sig inom yrket, säger Alva, som pluggar till frisör på Nicolaiskolan i Helsingborg.

Tilde och Alva kunde fira efter pristutdelningen.

Tilde håller med:

– Det var inspirerande att träffa andra stylistelever och se hur de arbetar.

Ser fram mot sina drömyrken

Nu ser de båda studenterna fram mot att jobba med sina drömyrken.

– Jag vill till en början fortsätta arbeta med kunder och komma in i salongslivet. Härifrån siktar jag bara uppåt, avslutar Alva.