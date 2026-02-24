”Vi ska duka fint – i verkligheten matar vi två samtidigt”

För några veckor sedan fick jag gå en utbildning om måltidssituationer inom äldreomsorgen. Alla på arbetsplatsen ska göra den. Ambitionerna är goda: måltiderna ska vara näringsrika, trivsamma och värdiga.

När jag lyssnade på föreläsningarna kände jag mig otillräcklig. Vi ska förbereda aptitretare och sitta med de äldre som stöd under måltiden. Mellanmål ska vara energitäta och hjälpmedel finnas redo.

Hastigt ihopkastat

Problemet är att kraven ökar samtidigt som resurserna minskar. Vi har aldrig haft så lite personal som nu, trots att arbetsuppgifterna blir fler och mer avancerade. Vi lever längre och fler äldre behöver mer omfattande hjälp i vardagen.

I dag hinner alla inte äta på samma gång eftersom många behöver hjälp. Vi tvingas mata två personer samtidigt. På helgerna stressar vi för att hinna göra både morgonsysslorna och förbereda lunchen. Resultatet blir ofta en sen lunch, hastigt ihopkastad efter bästa förmåga.

Konsekvensen blir en arbetsmiljö där vi ständigt känner att vi inte räcker till. Det påverkar både kvaliteten i omsorgen och möjligheten att orka ett helt arbetsliv. Våra äldre förtjänar bättre. Det gör också vi som arbetar i vården.

Värda bättre villkor

När arbetsvillkoren försämras riskerar vårdyrken att bli tillfälliga jobb, något man tar mellan studier eller andra karriärer. Det är en utveckling som pågått länge, men som blivit allt tydligare de senaste åren.

Om vi vill ha en välfärd att vara stolta över måste den också finansieras. Inför kommande val behöver välfärdens framtid stå i centrum. De som har arbetat ett helt liv har rätt till en äldreomsorg av hög kvalitet, och personalen har rätt till rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete.

Vet vad som krävs

Vi får ofta höra att vi måste tänka utanför ramarna. Vi vet redan vad som krävs: ökad grundbemanning, förbättrade villkor som får fler att stanna i yrket och resurser att göra ett jobb man kan vara stolt över.

Det parti som prioriterar välfärden och ger förutsättningar för ett gott åldrande och bra arbetsvillkor kommer att vinna våra röster. Det är dags för en kraftig satsning på välfärden. Både de äldre och vi som arbetar i den förtjänar bättre.