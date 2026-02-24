Du som är medlem i Elektrikerna och jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtal med Elektrikerna har både medlemsförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar.

I kollektivavtalet ingår fem försäkringar – samt tjänstepension:

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) – extra ekonomisk ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du blir sjuk. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) – ekonomisk ersättning om du blir skadad i jobbet eller på väg till eller från din arbetsplats. Föräldrapenningtillägg (FPT) – extra ersättning utöver den du får från Försäkringskassan vid föräldraledighet. Avtal om omställning – omställningsstöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj om du avlider. Avtalspension SAF-LO – din kollektivavtalade tjänstepension.

– Försäkringarna omfattar samtliga arbetare, men medlemmarna får mer hjälp när det gäller att söka pengar och eventuellt överklaga besluten, säger förbundets försäkringsansvarige Michael Benthin.

Den som är medlem har ytterligare sju försäkringar som ingår i medlemskapet:

1 Hemförsäkring hos Folksam

Ett grundläggande skydd för ditt hem och dina saker. Försäkringen innehåller även rese- och överfallsskydd och gäller för alla som är folkbokförda på din adress.

2 Medlemsolycksfall Fritid hos Folksam

En olycksfallsförsäkring som gäller när du är ledig. Din make/maka eller din registrerade partner omfattas också, om du inte väljer att tacka nej.

3 Inkomstförsäkring hos Folksam

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet om du har rätt till ersättning från a-kassa. Den ger dig upp till 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor i månaden i upp till 100 dagar om du blir arbetslös, med möjlighet att teckna tillägg upp till totalt 300 dagar.

4 Grupplivförsäkring hos Folksam

En livförsäkring som ger ekonomiskt stöd till dina anhöriga vid dödsfall, till exempel för begravningskostnader. Samma skydd gäller även för din make/makaeller din registrerade sambo.

5 Barngrupplivs hos Folksam

En livförsäkring för barn som innebär att en summa pengar betalas ut om det värsta tänkbara inträffar och ditt barn avlider. Försäkringen gäller fram till och med det år barnet fyller 18 år och gäller även barn till din partner om barnet är folkbokfört på samma adress som du.

6 Kompletterande Tjänstegruppliv hos Folksam

Kompletterings-TGL är en livförsäkring som ingår för dig som inte har en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring genom din anställning, till exempel om du jobbar på ett företag utan kollektivavtal, är arbetslös eller sjukskriven.

7 Juristförsäkrings hos HELP försäkring

Juristförsäkringen ger dig tillgång till råd och hjälp av en jurist inom området privat vardagsjuridik. Du har ett obegränsat antal timmar juridisk hjälp via ditt medlemskap och upp till 2 miljoner kronor i rättsskydd vid tvister i domstol.