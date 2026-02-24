”Taxibranschens villkor är ovärdiga svensk arbetsmarknad”

Taxibranschen har en samhällsbärande funktion. Det är taxiföraren som ser till att eleven i rullstol kommer till skolan och att pensionären når vårdcentralen. Men bakom ratten växer en verklighet fram som är ovärdigt ett land som Sverige.

I Arbetets granskning vittnar förare om hur app-företagens prispress gjort det nästan omöjligt att leva på yrket. Efter provisioner och avgifter återstår ibland inkomster som knappt går att försörja sig på trots 12 timmars arbetsdagar.

Avreglering har lett fel

Förare beskriver hur de riskerar att stängas av från apparna om de tackar nej till olönsamma körningar. Det är en algoritmstyrd arbetsledning utan arbetsgivaransvar. Detta är inte sund konkurrens. Det är lönedumpning.

Sedan avregleringen 1990 har taximarknaden präglats av bristande kontroll och återkommande missförhållanden. Framväxten av gig-branschen har förvärrat situationen. Plattformar kan styra priset, fördela körningar och sätta villkoren, utan att ta fullt ansvar för de som utför arbetet.

Samtidigt ser vi hur offentliga upphandlingar av färdtjänst och skolskjuts pressas till lägsta pris. När skattemedel går till företag som vinner kontrakt genom minimala marginaler, låga löner och osäkra villkor, då är det inte effektivitet, det är ett systemfel.

Kräver helhetsöversyn

Konsekvenserna av detta marknadsmisslyckande är allvarliga: serösa företag med kollektivavtal slås ut, förare tvingas arbeta orimligt långa arbetspass för att få ihop ekonomin och tryggheten för passagerarna riskerar att urholkas.

Vi socialdemokrater har i riksdagens trafikutskott krävt en helhetöversyn av taxibranschen. Men med dagens SD-stödda regering får vi inget verkligt ansvarstagande. Istället fortsätter de att blunda för lönedumpning, kryphål och oseriösa upplägg.

Efter valet 2026 kan en socialdemokratiskt ledd regering ta tag i problemen på riktigt. Då kan vi återupprätta ordning och reda i en bransch som är avgörande för både arbetsvillkor och samhällsservice.

Fem förslag för en bättre taxibransch

Vi vill:

Genomföra en bred och skarp översyn av hela taxibranschen.

Skärpa kraven så att yrkestrafik endast utförs av seriösa aktörer.

Täppa till kryphål som möjliggör oseriösa upplägg och ofrivilligt egenföretagande.

Skärpa kraven i offentliga upphandlingar så att skattemedel inte går till lönedumpning.

Stärka kontrollerna mot fusk, lönedumpning och arbetslivskriminalitet.

Ska gå att leva på sin lön

Det ska inte vara möjligt att konkurrera genom att pressa löner och arbetsvillkor. Den som arbetar heltid i Sverige ska kunna leva på sin lön också i taxibranschen.

Taxibranschen är för viktig för att lämnas åt marknadsexperiment och app-algoritmer. Det handlar ytterst om vilket arbetsliv vi vill ha.

Ska människor som arbetar heltid kunna leva på sitt arbete eller ska lönedumpning fortsätta vara en affärsmodell för en samhällsviktig bransch? Valet 2026 kommer också att handla om detta.