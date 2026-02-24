Det är högsäsong för fallna nyårslöften. Kanske är det lika bra, då idealet för kvinnors träning och kroppar i dag känns mer motsägelsefullt än på länge.

De godtyckliga pekpinnarnas tid ser nämligen ut att vara tillbaka.

Under sent 1800-tal sa man att kvinnor som cyklade fick ”cykel-ansikte”. Det beskrevs som trött, rodnat och med mörka ringar under ögonen.

På TikTok, drygt 125 år senare, finns en livlig diskussion om ”runners face”, ett löpar-ansikte.

Rekommendation från plastikkirurg

Det började i en video 2023. Plastikkirurgen Gerald Imber från New York rekommenderade sina följare att undvika längre löpturer.

Han menade att det ger ett utarmat och åldrat ansikte. Istället rekommenderade han den som vill se frisk och ung ut att ägna sig åt lågintensiva träningsformer.

Plastikkirurgens förslag var att gå på lättare aerobicspass.

Som ett brev på posten börjar kvinnliga löpare i sociala medier att få hånfulla kommentarer om sina påstådda löp-ansikten.

Kvinnor som springer åldras i förtid. Kvinnor som styrketränar blir för muskliga.

Svaret? Pilates.

Victorias Secret-modell tog promenader

I Youtubeklippet 4x Things I Did To Balance My Hormones berättar Victoria’s secret-modellen Sanne Vloet för sina nästan två miljoner följare om sin attityd till HIIT (High-Intensity Interval Training)-klasser.

“I feel like those workouts are really harsh for women to do over and over.”

Sedan hon har bytt ut de högintensiva passen mot promenader och pilates har hennes träningsresultat förbättrats.

På sociala medier är ett återkommande argument i videos om pilates att det passar just kvinnor. Det påstås att träningsformer med högre intensitet ökar aptiten och kan leda till viktökning. Också hormonell obalans.

Är du ofta trött? Går du inte ner i vikt? Känns ditt ansikte oförklarligt puffigt? Det kan vara en bieffekt av att löpträna eller lyfta vikter.

Det påminner på ett skrämmande sätt om cykelansiktet. Fysisk ansträngning riskerar att göra dig ful och mindre feminin.

Pilatesreklam från influencers

I den årliga undersökningen av globala träningstrender från American College of Sports Medicine (ACSM) finns ett antal nyheter.

De bekräftar att idealen som sprids på sociala medier tagit fäste. Träningsappar, träning för viktkontroll och kategorin ”balans, flow och core”, dvs pilates och yoga, ökar i popularitet.

”Bakom siffrorna finns en uppsjö av influencers, precis som Sanne Vloet, som får betalt för att göra reklam för pilates. De säljer pilates via sina egna träningsappar, kosttillskott och dyra träningskläder”, skriver Alva Cedergren.

I reklamfilmerna går estetiken i pudriga, färger som greige och ljusrosa. De är pinnsmala och tränar i stilrena miljöer.

Det enda som bryter av den ljusa prinsessfärgade paletten är en obligatorisk ismatcha.

Del av en soft girl-trend

Det blir med ens uppenbart: pilates är en naturlig del av soft girl-trenden.

Unga tjejer som uppmuntrar andra att tona ner musklerna, vill också tona ner ambitionerna.

Även om pilates garanterat har sina fördelar, så är det svårt att blunda för den politiska undertonen.

En kvinnosyn från ett annat århundrade hemsöker samtiden. Hittepån som cykelansikte borde tillhöra det förgångna.

Men tyvärr verkar det bara vara starten på ett samtalsklimat där allt som känns halvsant måste få sägas. Ständigt på någon annans bekostnad.

Medan unga blir allt mer höger uppmanas kvinnor att inte ta i.

Att träna i det tysta, men inte ta för mycket plats. I dag med kroppen, i morgon i arbetslivet.