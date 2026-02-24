Artikeln i korthet Företaget KLS har beslutat att stänga Charkprodukter i Billesholm och i stället flytta produktionen till KLS i Malmö och Göteborg.

Tobias Nilsson, som har arbetat på fabriken i Billesholm i 30 år, är en av dem som förlorar jobbet.

De anställda som berörs av nedläggningen i får stöd från jobbcoacher och har möjlighet till korta utbildningar för att förbättra sina jobbchanser, men Tobias Nilsson känner oro inför framtiden.

Det var i augusti förra året som företaget KLS meddelade att man ville stänga Charkprodukters fabrik i Billesholm och flytta produktionen till företagets anläggningar i Malmö och Göteborg.

De fackliga förhandlingarna har varit klara sedan en tid, och personalen kommer att få sluta i omgångar med start nu i februari fram till sista juni.

Totalt berörs ett 60-tal anställda när fabriken, som främst tillverkar korv, lägger ner.

En av dem som får lämna är Tobias Nilsson.

– Just nu kan jag inte säga att jag känner så mycket. Det har varit svårt att greppa det, men nu när folk börjar försvinna kanske det liksom klarnar, säger han.

Har jobbat i 30 år

Tobias Nilsson har jobbat på Charkprodukter i 30 år och är huvudskyddsombud. Men i juni gör han sin sista arbetsdag.

– Det är inte speciellt kul när man varit här hela arbetslivet och sedan nästan sätter spiken i dörren när man går härifrån.

Ett fåtal anställda i Billesholm har tackat ja till att följa med produktionen och börja jobba på KLS anläggning i Göteborg. Men att flytta dit var inte aktuellt för Tobias Nilsson.

– Jag känner att det är svårt. Jag och min sambo bor här i Billesholm och våra familjer bor här runt omkring. Det är inget man kan lämna hur som helst. Det var inget alternativ.

Stöd av jobbcoacher

Han berättar att personalen har fått stöd och hjälp av jobbcoacher, bland annat med att skriva cv och personligt brev.

Det finns också möjligheter att gå kortare utbildningar genom Trygghetsfonden TSL, exempelvis för att förnya sitt truckkort.

Tobias Nilsson började jobba på Charkprodukter direkt efter gymnasiet. I sommar blir han alltså arbetslös för första gången i livet.

– Lite oro har man ju givetvis för att man inte ska hitta något jobb. Jag fyller 49 år och man kanske inte är jätteattraktiv på marknaden, och sedan vet man ju inte riktigt vad företag vill ha heller.

– Jag har kastat ut lite krokar här och var till vänner och bekanta, om de känner till några arbetsplatser. Förhoppningsvis ska man väl hitta något, säger Tobias Nilsson.