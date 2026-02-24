Kommundirektören tjänar Ninas årslön på två månader: ”Semester kan vi glömma”
Helt sjukt. Det säger vårdbiträdet Nina Barandereka i Södertälje när hon hör att kommundirektörens lön ökat med 70 procent fem år. Själv har hon svårt att klara sig på sin heltidslön på 27 500 kronor i månaden.
Sedan 2021 har hennes egen lön ökat med strax över 13 procent, 3 250 kronor.
Under samma period har lönen för kommunens högsta chef, kommundirektören, ökat från 102 000 (se fotnot) kronor i månaden till över 170 000 kronor i Södertälje. En ökning med nästan 70 procent.
På mindre än två månader har nuvarande kommundirektör, Magnus Gyllestad, redan tjänat in hela Nina Baranderekas årslön.
– Det är helt sanslöst. Kommundirektören jobbar säkert mycket men det gör vi också. Vi rullar inte tummarna på jobbet. Och vi sliter på våra kroppar. Det är frustrerande, säger Nina Barandereka.
Jobbat tio år – tjänar 27 500 kronor
Vårdbiträde är det yrke med lägst medellön i kommunerna och regionerna, enligt Kommunalarbetarens årliga lönekoll. Nina Barandereka är 47 år, jobbar i hemtjänsten och har över tio års erfarenhet och har kommit upp i 27 500 kronor i månadslön.
Det är strax över genomsnittslönen för vårdbiträden i Södertälje och nästan en tusenlapp mer än riksgenomsnittet för vårdbiträden. Men det hjälper inte. Med en hyra på 10 000 kronor i månaden och två tonårsbarn räcker inte pengarna långt för Nina, som ensamstående.
– Jag klarar inte längre att betala några aktiviteter för mina barn. Semesterresor kan vi glömma.
Lönerna rusar
Löneökningen för kommundirektören i Södertälje är den högsta i hela landet. Den kan förklaras delvis med att kommunen 2021 hade en tillförordnad kommundirektör med lägre lön än företrädaren.
Men även om man utgår från en högre lön så är Södertälje en av de kommuner där direktörslönen rusat mest i höjden och de har en av de tio högsta kommundirektörslönerna i hela landet.
Södertäljes kommundirektör heter sedan hösten 2023 Magnus Gyllestad och har en månadslön på 170 450 kronor. Han säger så här om löneökningen på hans position.
– Om det är rimligt eller inte är svårt för mig att svara på. I det här fallet blir jag arbetstagare. Och det här är en fråga för arbetsgivaren att värdera.
Men ska det skilja så mycket som över 140 000 i månaden mellan din lön och ett vårdbiträde?
– Det är en högst relevant fråga men återigen så behöver arbetsgivaren fundera på det, säger han.
Arbetsgivarens högste representant i Södertälje är det socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner:
– Jag tror att många kommuner är väldigt angelägna om att man vill ha en erfaren och duktig stadsdirektör. Och att det är värt pengar.
Men den stora löneskillnaden är den verkligen rimlig?
– Det har blivit så. Vi är inte ensamma om det utan det är flera kommuner som har liknande summor för sin stadsdirektör och särskilt i Stockholmsregionen.
Det har blivit så säger du. Det måste väl ni politiker kunna påverka? Ni sätter lönerna för direktörerna.
– Vi behöver också visa att vår stadsdirektör är värd den lönen som han får. Och att vi är glada över att ha en så duktig och erfaren stadsdirektör.
Boel Godner säger att hon inte har funderat över om det går att göra något åt löneskillnaden mellan ett vårdbiträde och en kommundirektör, men hon tycker att lönerna borde vara högre i låglöneyrken. Men det är en annan diskussion, lägger hon till.
Själv har hon, enligt egen uppgift, en lön på 100 000 kronor i månaden.
Aldrig träffat direktören
Brunnsängs hemtjänst, där Nina jobbar, har sina lokaler i ett hus kallat Mötespunkten. Samma dag Kommunalarbetaren är där råkar det vara hemtjänstens dag. Utanför fönstret till den kala möteslokalen där vi sitter och pratar om löneskillnader håller solen på att gå ner.
Någon kommundirektör har de aldrig mött här. En kollega till Nina, en undersköterska som inte vill ha sitt namn med i tidningen, sitter med under intervjun. Hennes lön är något högre. Hon har cirka 30 000 kronor i grundlön, men hon reagerar starkt på skillnaden gentemot kommundirektören, även hon.
– Vi har också en massa ansvar. Vi ska dokumentera, vi ska göra genomförandeplaner. Kommunen ser inte vad vi gör, säger hon.
Medellönen för undersköterskor i Södertälje ligger under riksgenomsnittet som ligger på strax under 31 000 kronor.
Att en kommundirektör har högre lön än en undersköterska och ett vårdbiträde tycker Nina och hennes kollega inte är konstigt. Men den här skillnaden på över 140 000 kronor i månaden är alldeles för stor. Mellan 90 000 och 100 000 kronor vore en rimlig lön för en kommundirektör, tycker Nina.
224 000 kronor i månaden
Landets högsta kommundirektörslön hittar vi i Stockholm på 185 000 kronor. Lägst lön har kommunchefen i Sorsele, 76 918 kronor. Jämfört med regionerna ligger kommunerna ändå i lä.
Landets högsta direktörslön finns i Region Stockholm där direktören tjänar 224 000 kronor i månaden.
Det skulle ta Nina Barandereka över åtta månader att tjäna in en sådan månadslön.
Det är mycket som är tufft med att jobba heltid i hemtjänsten: jobb varannan helg, minutstyrning som ger en stressig arbetsvardag, personalbrist med mera. Men om Nina Barandereka skulle få ändra på en sak, så är svaret självklart.
– Lönerna. För att kunna leva.
Fotnot: *Källa Dagens Samhälle.
Här är alla löner för landets kommundirektörer
|Kommun
|Lön för kommundirektör eller motsvarande
|Förändring i procent sedan 2021
|Stockholm
|185000
|-6 %
|Västerås
|184200
|23 %
|Uppsala
|181000
|11 %
|Huddinge
|177650
|18 %
|Täby
|177000
|17 %
|Göteborg
|175700
|13 %
|Österåker
|175265
|34 %
|Järfälla
|175000
|17 %
|Helsingborg
|174700
|11 %
|Södertälje
|170450
|67 %
|Linköping
|170200
|12 %
|Nacka
|168000
|13 %
|Eskilstuna
|167000
|18 %
|Haninge
|165000
|29 %
|Örebro
|162340
|25 %
|Norrköping
|161300
|15 %
|Botkyrka
|160000
|8 %
|Sollentuna
|160000
|28 %
|Kävlinge
|158700
|15 %
|Malmö
|157800
|13 %
|Solna
|155100
|5 %
|Lidingö
|155100
|18 %
|Upplands-Bro
|153000
|14 %
|Upplands Väsby
|152150
|22 %
|Lund
|151400
|15 %
|Hallsberg
|150500
|65 %
|Ekerö
|150000
|15 %
|Danderyd
|150000
|19 %
|Sundbyberg
|150000
|23 %
|Gotland
|149837
|14 %
|Tyresö
|148000
|2 %
|Vallentuna
|148000
|16 %
|Gävle
|147000
|-2 %
|Jönköping
|147000
|18 %
|Borås
|147000
|20 %
|Karlstad
|146300
|13 %
|Salem
|145500
|16 %
|Sigtuna
|145000
|6 %
|Nynäshamn
|145000
|17 %
|Värmdö
|144800
|18 %
|Svedala
|144000
|29 %
|Lerum
|144000
|35 %
|Norrtälje
|143726
|25 %
|Trelleborg
|143000
|16 %
|Nykvarn
|143000
|24 %
|Enköping
|142500
|24 %
|Växjö
|142000
|23 %
|Vaxholm
|141000
|12 %
|Umeå
|140000
|4 %
|Skellefteå
|138000
|15 %
|Västervik
|136950
|26 %
|Skövde
|135500
|23 %
|Trosa
|135000
|14 %
|Kumla
|135000
|16 %
|Burlöv
|135000
|22 %
|Kungälv
|135000
|26 %
|Kristianstad
|135000
|29 %
|Nyköping
|133250
|11 %
|Halmstad
|132300
|14 %
|Eslöv
|132000
|23 %
|Kungsbacka
|130000
|14 %
|Knivsta
|130000
|23 %
|Piteå
|130000
|44 %
|Strängnäs
|129250
|20 %
|Landskrona
|128000
|2 %
|Sandviken
|128000
|29 %
|Höör
|127883
|21 %
|Östersund
|127000
|14 %
|Luleå
|126400
|16 %
|Falkenberg
|126200
|23 %
|Lidköping
|126200
|23 %
|Härryda
|125000
|17 %
|Åre
|125000
|32 %
|Karlskrona
|124800
|39 %
|Vellinge
|124100
|13 %
|Höganäs
|123400
|16 %
|Karlskoga
|123000
|9 %
|Partille
|122800
|18 %
|Klippan
|122500
|16 %
|Mölndal
|122000
|16 %
|Ängelholm
|122000
|16 %
|Kalmar
|122000
|23 %
|Skurup
|122000
|38 %
|Katrineholm
|121500
|15 %
|Ystad
|121200
|15 %
|Tranemo
|121167
|27 %
|Ljungby
|121000
|23 %
|Mark
|120400
|14 %
|Örnsköldsvik
|120200
|13 %
|Hörby
|120000
|29 %
|Båstad
|120000
|35 %
|Karlshamn
|119600
|26 %
|Alingsås
|119500
|16 %
|Sjöbo
|119000
|26 %
|Arboga
|119000
|27 %
|Örkelljunga
|119000
|28 %
|Ale
|118860
|13 %
|Åtvidaberg
|118500
|19 %
|Nybro
|118500
|32 %
|Finspång
|118369
|26 %
|Oxelösund
|118100
|23 %
|Vingåker
|118000
|19 %
|Hässleholm
|117300
|14 %
|Tjörn
|117100
|17 %
|Stenungsund
|116500
|12 %
|Trollhättan
|116400
|23 %
|Sundsvall
|116250
|11 %
|Köping
|116000
|14 %
|Gnesta
|115000
|8 %
|Falun
|115000
|20 %
|Vara
|115000
|22 %
|Sotenäs
|115000
|32 %
|Lomma
|114700
|6 %
|Mjölby
|114700
|14 %
|Ljusdal
|114573
|20 %
|Öckerö
|114000
|9 %
|Alvesta
|114000
|11 %
|Uddevalla
|114000
|18 %
|Gällivare
|114000
|18 %
|Eksjö
|113800
|23 %
|Flen
|113500
|14 %
|Mariestad
|113250
|13 %
|Ulricehamn
|113000
|15 %
|Gislaved
|112200
|15 %
|Vänersborg
|112000
|19 %
|Nässjö
|111400
|15 %
|Åstorp
|111000
|14 %
|Svenljunga
|111000
|17 %
|Boden
|110860
|12 %
|Fagersta
|110084
|24 %
|Ronneby
|110000
|4 %
|Bjuv
|110000
|6 %
|Tingsryd
|110000
|8 %
|Värnamo
|110000
|13 %
|Älvkarleby
|110000
|22 %
|Hallstahammar
|110000
|24 %
|Nora
|110000
|31 %
|Motala
|109700
|13 %
|Sala
|109600
|22 %
|Bromölla
|109300
|15 %
|Orust
|109260
|13 %
|Norberg
|109200
|12 %
|Staffanstorp
|109000
|7 %
|Älmhult
|108950
|13 %
|Arvika
|108800
|12 %
|Bollebygd
|108600
|17 %
|Surahammar
|108600
|36 %
|Kramfors
|108500
|14 %
|Simrishamn
|108400
|14 %
|Vaggeryd
|108200
|13 %
|Vårgårda
|108000
|13 %
|Falköping
|108000
|18 %
|Tierps
|107850
|10 %
|Hudiksvall
|107500
|11 %
|Tranås
|107500
|15 %
|Avesta
|107100
|14 %
|Herrljunga
|107100
|16 %
|Vimmerby
|107000
|3 %
|Östhammar
|107000
|7 %
|Kristinehamn
|107000
|11 %
|Skara
|107000
|22 %
|Torsby
|106800
|7 %
|Ludvika
|106800
|11 %
|Östra Göinge
|106800
|12 %
|Olofström
|106800
|16 %
|Vadstena
|106600
|16 %
|Sävsjö
|106000
|15 %
|Uppvidinge
|106000
|18 %
|Lilla Edet
|106000
|19 %
|Vetlanda
|105900
|13 %
|Bollnäs
|105700
|17 %
|Ydre
|105500
|32 %
|Varberg
|105200
|-5 %
|Osby
|105000
|1 %
|Laholm
|105000
|6 %
|Timrå
|105000
|10 %
|Perstorp
|105000
|11 %
|Svalöv
|105000
|14 %
|Ödeshög
|105000
|14 %
|Askersund
|105000
|17 %
|Härnösand
|105000
|17 %
|Kinda
|105000
|24 %
|Strömsund
|105000
|24 %
|Mullsjö
|105000
|31 %
|Vansbro
|105000
|36 %
|Heby
|104800
|18 %
|Boxholm
|104500
|13 %
|Krokom
|104450
|11 %
|Gnosjö
|104400
|13 %
|Hylte
|104400
|26 %
|Skinnskatteberg
|104240
|18 %
|Essunga
|104000
|16 %
|Lysekil
|104000
|17 %
|Söderhamn
|103400
|8 %
|Sollefteå
|103400
|27 %
|Hammarö
|103000
|16 %
|Lycksele
|102500
|21 %
|Hultsfred
|102200
|-4 %
|Valdemarsvik
|102000
|15 %
|Borgholm
|102000
|24 %
|Hofors
|101300
|6 %
|Ockelbo
|101300
|14 %
|Mönsterås
|101000
|20 %
|Markaryd
|100950
|20 %
|Tibro
|100800
|18 %
|Götene
|100300
|15 %
|Kiruna
|100298
|14 %
|Oskarshamn
|100200
|13 %
|Årjäng
|100000
|19 %
|Bräcke
|100000
|20 %
|Töreboda
|100000
|35 %
|Strömstad
|99500
|13 %
|Lessebo
|99300
|10 %
|Gullspång
|99300
|14 %
|Habo
|99200
|-6 %
|Lindesberg
|99030
|12 %
|Tanum
|99000
|7 %
|Sunne
|99000
|7 %
|Söderköping
|99000
|13 %
|Filipstad
|98840
|16 %
|Nordanstig
|98700
|16 %
|Grums
|98700
|17 %
|Torsås
|98500
|14 %
|Grästorp
|98500
|16 %
|Munkedal
|98000
|8 %
|Kil
|98000
|12 %
|Lekeberg
|98000
|13 %
|Tidaholm
|98000
|18 %
|Mörbylånga
|97700
|13 %
|Haparanda
|97700
|18 %
|Borlänge
|97500
|7 %
|Åmål
|97500
|15 %
|Forshaga
|97500
|15 %
|Eda
|97500
|18 %
|Ovanåkers
|97150
|4 %
|Hedemora
|97000
|5 %
|Munkfors
|97000
|11 %
|Aneby
|97000
|12 %
|Hällefors
|97000
|14 %
|Vännäs
|97000
|19 %
|Hagfors
|97000
|22 %
|Emmaboda
|96800
|15 %
|Storfors
|96700
|18 %
|Leksand
|96500
|14 %
|Gagnef
|96500
|18 %
|Högsby
|96000
|11 %
|Ragunda
|96000
|31 %
|Tomelilla
|95800
|-1 %
|Malung-Sälen
|95500
|15 %
|Mora
|95200
|4 %
|Säffle
|95000
|-2 %
|Kungsör
|95000
|0 %
|Härjedalen
|95000
|10 %
|Ånge
|95000
|12 %
|Färgelanda
|95000
|19 %
|Älvsbyn
|94760
|21 %
|Sölvesborg
|94600
|6 %
|Vindeln
|94000
|26 %
|Rättvik
|93900
|17 %
|Bengtsfors
|93000
|13 %
|Orsa
|92800
|15 %
|Mellerud
|92000
|7 %
|Ljusnarsberg
|91510
|9 %
|Karlsborg
|91000
|23 %
|Nordmaling
|90790
|14 %
|Robertsfors
|90475
|27 %
|Degerfors
|90200
|4 %
|Håbo
|90000
|-14 %
|Kalix
|90000
|5 %
|Vilhelmina
|90000
|15 %
|Laxå
|89000
|2 %
|Smedjebacken
|88953
|19 %
|Älvdalen
|88000
|7 %
|Hjo
|88000
|19 %
|Åsele
|87950
|18 %
|Norsjö
|87890
|21 %
|Säter
|87000
|2 %
|Bjurholm
|86000
|23 %
|Arvidsjaur
|85700
|14 %
|Malå
|85491
|24 %
|Berg
|85000
|-11 %
|Pajala
|85000
|16 %
|Övertorneå
|85000
|18 %
|Dorotea
|83000
|15 %
|Överkalix
|83000
|17 %
|Jokkmokk
|82400
|8 %
|Arjeplog
|81686
|18 %
|Storuman
|81000
|8 %
|Dals-Ed
|80600
|0 %
|Sorsele
|79618
|11 %
|Totalt/Genomsnitt
|115267
|16 %
Här är alla löner för landets regiondirektörer
|Region
|2025
|Förändring i procent sedan 2021
|Region Sörmland
|155500
|-6 %
|Region Stockholm
|224000
|-3 %
|Region Skåne
|199000
|3 %
|Västra Götalandsregionen
|212200
|5 %
|Region Östergötland
|171300
|5 %
|Region Västmanland
|165280
|5 %
|Region Dalarna
|170000
|6 %
|Region Norrbotten
|155500
|9 %
|Totalt/Genomsnitt
|170194
|10 %
|Region Västernorrland
|162400
|12 %
|Region Jönköpings län
|161300
|12 %
|Region Örebro län
|148130
|12 %
|Region Gävleborg
|174200
|12 %
|Region Värmland
|159500
|14 %
|Region Gotland
|149837
|14 %
|Region Västerbotten
|169000
|15 %
|Region Uppsala
|177200
|16 %
|Region Kronoberg
|155000
|17 %
|Region Jämtland Härjedalen
|155000
|19 %
|Region Blekinge
|150000
|20 %
|Region Kalmar län
|176700
|20 %
|Region Halland
|181000
|21 %
|Totalt/Genomsnitt
|170194
|10 %