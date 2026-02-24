Artikeln i korthet Löneökningen för kommundirektören i Södertälje har varit nästan 70 procent på fem år.

Samtidigt har vårdbiträdet Nina Baranderekas lön ökat med drygt 13 procent.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner försvarar den höga lönen för kommundirektören.

Sedan 2021 har hennes egen lön ökat med strax över 13 procent, 3 250 kronor.

Under samma period har lönen för kommunens högsta chef, kommundirektören, ökat från 102 000 (se fotnot) kronor i månaden till över 170 000 kronor i Södertälje. En ökning med nästan 70 procent.

På mindre än två månader har nuvarande kommundirektör, Magnus Gyllestad, redan tjänat in hela Nina Baranderekas årslön.

– Det är helt sanslöst. Kommundirektören jobbar säkert mycket men det gör vi också. Vi rullar inte tummarna på jobbet. Och vi sliter på våra kroppar. Det är frustrerande, säger Nina Barandereka.

Jobbat tio år – tjänar 27 500 kronor

Vårdbiträde är det yrke med lägst medellön i kommunerna och regionerna, enligt Kommunalarbetarens årliga lönekoll. Nina Barandereka är 47 år, jobbar i hemtjänsten och har över tio års erfarenhet och har kommit upp i 27 500 kronor i månadslön.

Det är strax över genomsnittslönen för vårdbiträden i Södertälje och nästan en tusenlapp mer än riksgenomsnittet för vårdbiträden. Men det hjälper inte. Med en hyra på 10 000 kronor i månaden och två tonårsbarn räcker inte pengarna långt för Nina, som ensamstående.

– Jag klarar inte längre att betala några aktiviteter för mina barn. Semesterresor kan vi glömma.

Lönerna rusar

Löneökningen för kommundirektören i Södertälje är den högsta i hela landet. Den kan förklaras delvis med att kommunen 2021 hade en tillförordnad kommundirektör med lägre lön än företrädaren.

Men även om man utgår från en högre lön så är Södertälje en av de kommuner där direktörslönen rusat mest i höjden och de har en av de tio högsta kommundirektörslönerna i hela landet.

Södertäljes kommundirektör heter sedan hösten 2023 Magnus Gyllestad och har en månadslön på 170 450 kronor. Han säger så här om löneökningen på hans position.

– Om det är rimligt eller inte är svårt för mig att svara på. I det här fallet blir jag arbetstagare. Och det här är en fråga för arbetsgivaren att värdera.

Men ska det skilja så mycket som över 140 000 i månaden mellan din lön och ett vårdbiträde?

– Det är en högst relevant fråga men återigen så behöver arbetsgivaren fundera på det, säger han.

”I det här fallet blir jag arbetstagare. Och då är det här en fråga för arbetsgivaren att värdera”, säger Magnus Gyllestad.

Arbetsgivarens högste representant i Södertälje är det socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner:

– Jag tror att många kommuner är väldigt angelägna om att man vill ha en erfaren och duktig stadsdirektör. Och att det är värt pengar.

Men den stora löneskillnaden är den verkligen rimlig?

– Det har blivit så. Vi är inte ensamma om det utan det är flera kommuner som har liknande summor för sin stadsdirektör och särskilt i Stockholmsregionen.

Det har blivit så säger du. Det måste väl ni politiker kunna påverka? Ni sätter lönerna för direktörerna.

– Vi behöver också visa att vår stadsdirektör är värd den lönen som han får. Och att vi är glada över att ha en så duktig och erfaren stadsdirektör.

Boel Godner säger att hon inte har funderat över om det går att göra något åt löneskillnaden mellan ett vårdbiträde och en kommundirektör, men hon tycker att lönerna borde vara högre i låglöneyrken. Men det är en annan diskussion, lägger hon till.

Själv har hon, enligt egen uppgift, en lön på 100 000 kronor i månaden.

Aldrig träffat direktören

Brunnsängs hemtjänst, där Nina jobbar, har sina lokaler i ett hus kallat Mötespunkten. Samma dag Kommunalarbetaren är där råkar det vara hemtjänstens dag. Utanför fönstret till den kala möteslokalen där vi sitter och pratar om löneskillnader håller solen på att gå ner.

”Helt sjukt”, säger Nina Barandereka när hon hör att kommundirektörens lön ökat med nästan 70 procent på fem år.

Någon kommundirektör har de aldrig mött här. En kollega till Nina, en undersköterska som inte vill ha sitt namn med i tidningen, sitter med under intervjun. Hennes lön är något högre. Hon har cirka 30 000 kronor i grundlön, men hon reagerar starkt på skillnaden gentemot kommundirektören, även hon.

– Vi har också en massa ansvar. Vi ska dokumentera, vi ska göra genomförandeplaner. Kommunen ser inte vad vi gör, säger hon.

Medellönen för undersköterskor i Södertälje ligger under riksgenomsnittet som ligger på strax under 31 000 kronor.

Att en kommundirektör har högre lön än en undersköterska och ett vårdbiträde tycker Nina och hennes kollega inte är konstigt. Men den här skillnaden på över 140 000 kronor i månaden är alldeles för stor. Mellan 90 000 och 100 000 kronor vore en rimlig lön för en kommundirektör, tycker Nina.

224 000 kronor i månaden

Landets högsta kommundirektörslön hittar vi i Stockholm på 185 000 kronor. Lägst lön har kommunchefen i Sorsele, 76 918 kronor. Jämfört med regionerna ligger kommunerna ändå i lä.

Landets högsta direktörslön finns i Region Stockholm där direktören tjänar 224 000 kronor i månaden.

Det skulle ta Nina Barandereka över åtta månader att tjäna in en sådan månadslön.

Det är mycket som är tufft med att jobba heltid i hemtjänsten: jobb varannan helg, minutstyrning som ger en stressig arbetsvardag, personalbrist med mera. Men om Nina Barandereka skulle få ändra på en sak, så är svaret självklart.

– Lönerna. För att kunna leva.

Här är alla löner för landets kommundirektörer {{count}} träffar Sök i tabell Kommun Lön för kommundirektör eller motsvarande Förändring i procent sedan 2021 Stockholm 185000 -6 % Västerås 184200 23 % Uppsala 181000 11 % Huddinge 177650 18 % Täby 177000 17 % Göteborg 175700 13 % Österåker 175265 34 % Järfälla 175000 17 % Helsingborg 174700 11 % Södertälje 170450 67 % Linköping 170200 12 % Nacka 168000 13 % Eskilstuna 167000 18 % Haninge 165000 29 % Örebro 162340 25 % Norrköping 161300 15 % Botkyrka 160000 8 % Sollentuna 160000 28 % Kävlinge 158700 15 % Malmö 157800 13 % Solna 155100 5 % Lidingö 155100 18 % Upplands-Bro 153000 14 % Upplands Väsby 152150 22 % Lund 151400 15 % Hallsberg 150500 65 % Ekerö 150000 15 % Danderyd 150000 19 % Sundbyberg 150000 23 % Gotland 149837 14 % Tyresö 148000 2 % Vallentuna 148000 16 % Gävle 147000 -2 % Jönköping 147000 18 % Borås 147000 20 % Karlstad 146300 13 % Salem 145500 16 % Sigtuna 145000 6 % Nynäshamn 145000 17 % Värmdö 144800 18 % Svedala 144000 29 % Lerum 144000 35 % Norrtälje 143726 25 % Trelleborg 143000 16 % Nykvarn 143000 24 % Enköping 142500 24 % Växjö 142000 23 % Vaxholm 141000 12 % Umeå 140000 4 % Skellefteå 138000 15 % Västervik 136950 26 % Skövde 135500 23 % Trosa 135000 14 % Kumla 135000 16 % Burlöv 135000 22 % Kungälv 135000 26 % Kristianstad 135000 29 % Nyköping 133250 11 % Halmstad 132300 14 % Eslöv 132000 23 % Kungsbacka 130000 14 % Knivsta 130000 23 % Piteå 130000 44 % Strängnäs 129250 20 % Landskrona 128000 2 % Sandviken 128000 29 % Höör 127883 21 % Östersund 127000 14 % Luleå 126400 16 % Falkenberg 126200 23 % Lidköping 126200 23 % Härryda 125000 17 % Åre 125000 32 % Karlskrona 124800 39 % Vellinge 124100 13 % Höganäs 123400 16 % Karlskoga 123000 9 % Partille 122800 18 % Klippan 122500 16 % Mölndal 122000 16 % Ängelholm 122000 16 % Kalmar 122000 23 % Skurup 122000 38 % Katrineholm 121500 15 % Ystad 121200 15 % Tranemo 121167 27 % Ljungby 121000 23 % Mark 120400 14 % Örnsköldsvik 120200 13 % Hörby 120000 29 % Båstad 120000 35 % Karlshamn 119600 26 % Alingsås 119500 16 % Sjöbo 119000 26 % Arboga 119000 27 % Örkelljunga 119000 28 % Ale 118860 13 % Åtvidaberg 118500 19 % Nybro 118500 32 % Finspång 118369 26 % Oxelösund 118100 23 % Vingåker 118000 19 % Hässleholm 117300 14 % Tjörn 117100 17 % Stenungsund 116500 12 % Trollhättan 116400 23 % Sundsvall 116250 11 % Köping 116000 14 % Gnesta 115000 8 % Falun 115000 20 % Vara 115000 22 % Sotenäs 115000 32 % Lomma 114700 6 % Mjölby 114700 14 % Ljusdal 114573 20 % Öckerö 114000 9 % Alvesta 114000 11 % Uddevalla 114000 18 % Gällivare 114000 18 % Eksjö 113800 23 % Flen 113500 14 % Mariestad 113250 13 % Ulricehamn 113000 15 % Gislaved 112200 15 % Vänersborg 112000 19 % Nässjö 111400 15 % Åstorp 111000 14 % Svenljunga 111000 17 % Boden 110860 12 % Fagersta 110084 24 % Ronneby 110000 4 % Bjuv 110000 6 % Tingsryd 110000 8 % Värnamo 110000 13 % Älvkarleby 110000 22 % Hallstahammar 110000 24 % Nora 110000 31 % Motala 109700 13 % Sala 109600 22 % Bromölla 109300 15 % Orust 109260 13 % Norberg 109200 12 % Staffanstorp 109000 7 % Älmhult 108950 13 % Arvika 108800 12 % Bollebygd 108600 17 % Surahammar 108600 36 % Kramfors 108500 14 % Simrishamn 108400 14 % Vaggeryd 108200 13 % Vårgårda 108000 13 % Falköping 108000 18 % Tierps 107850 10 % Hudiksvall 107500 11 % Tranås 107500 15 % Avesta 107100 14 % Herrljunga 107100 16 % Vimmerby 107000 3 % Östhammar 107000 7 % Kristinehamn 107000 11 % Skara 107000 22 % Torsby 106800 7 % Ludvika 106800 11 % Östra Göinge 106800 12 % Olofström 106800 16 % Vadstena 106600 16 % Sävsjö 106000 15 % Uppvidinge 106000 18 % Lilla Edet 106000 19 % Vetlanda 105900 13 % Bollnäs 105700 17 % Ydre 105500 32 % Varberg 105200 -5 % Osby 105000 1 % Laholm 105000 6 % Timrå 105000 10 % Perstorp 105000 11 % Svalöv 105000 14 % Ödeshög 105000 14 % Askersund 105000 17 % Härnösand 105000 17 % Kinda 105000 24 % Strömsund 105000 24 % Mullsjö 105000 31 % Vansbro 105000 36 % Heby 104800 18 % Boxholm 104500 13 % Krokom 104450 11 % Gnosjö 104400 13 % Hylte 104400 26 % Skinnskatteberg 104240 18 % Essunga 104000 16 % Lysekil 104000 17 % Söderhamn 103400 8 % Sollefteå 103400 27 % Hammarö 103000 16 % Lycksele 102500 21 % Hultsfred 102200 -4 % Valdemarsvik 102000 15 % Borgholm 102000 24 % Hofors 101300 6 % Ockelbo 101300 14 % Mönsterås 101000 20 % Markaryd 100950 20 % Tibro 100800 18 % Götene 100300 15 % Kiruna 100298 14 % Oskarshamn 100200 13 % Årjäng 100000 19 % Bräcke 100000 20 % Töreboda 100000 35 % Strömstad 99500 13 % Lessebo 99300 10 % Gullspång 99300 14 % Habo 99200 -6 % Lindesberg 99030 12 % Tanum 99000 7 % Sunne 99000 7 % Söderköping 99000 13 % Filipstad 98840 16 % Nordanstig 98700 16 % Grums 98700 17 % Torsås 98500 14 % Grästorp 98500 16 % Munkedal 98000 8 % Kil 98000 12 % Lekeberg 98000 13 % Tidaholm 98000 18 % Mörbylånga 97700 13 % Haparanda 97700 18 % Borlänge 97500 7 % Åmål 97500 15 % Forshaga 97500 15 % Eda 97500 18 % Ovanåkers 97150 4 % Hedemora 97000 5 % Munkfors 97000 11 % Aneby 97000 12 % Hällefors 97000 14 % Vännäs 97000 19 % Hagfors 97000 22 % Emmaboda 96800 15 % Storfors 96700 18 % Leksand 96500 14 % Gagnef 96500 18 % Högsby 96000 11 % Ragunda 96000 31 % Tomelilla 95800 -1 % Malung-Sälen 95500 15 % Mora 95200 4 % Säffle 95000 -2 % Kungsör 95000 0 % Härjedalen 95000 10 % Ånge 95000 12 % Färgelanda 95000 19 % Älvsbyn 94760 21 % Sölvesborg 94600 6 % Vindeln 94000 26 % Rättvik 93900 17 % Bengtsfors 93000 13 % Orsa 92800 15 % Mellerud 92000 7 % Ljusnarsberg 91510 9 % Karlsborg 91000 23 % Nordmaling 90790 14 % Robertsfors 90475 27 % Degerfors 90200 4 % Håbo 90000 -14 % Kalix 90000 5 % Vilhelmina 90000 15 % Laxå 89000 2 % Smedjebacken 88953 19 % Älvdalen 88000 7 % Hjo 88000 19 % Åsele 87950 18 % Norsjö 87890 21 % Säter 87000 2 % Bjurholm 86000 23 % Arvidsjaur 85700 14 % Malå 85491 24 % Berg 85000 -11 % Pajala 85000 16 % Övertorneå 85000 18 % Dorotea 83000 15 % Överkalix 83000 17 % Jokkmokk 82400 8 % Arjeplog 81686 18 % Storuman 81000 8 % Dals-Ed 80600 0 % Sorsele 79618 11 % Totalt/Genomsnitt 115267 16 % Falköping och Karlshamn: Inklusive lönetillägg på 4 000 kronor. Linköping: Inklusive lönetillägg på 30 250 kronor. Källa till 2021 års löner: Dagens Samhälle Visa hela tabellen